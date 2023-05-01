Люк, я твой: как не провалиться в канализацию

«Народный фронт» сообщает, что участились жалобы на открытые люки в жилых зонах и на дорогах — только в трех населенных пунктах Ленинградской области известно о сотне незакрытых крышек канализаций. А в Бузулуке Оренбургской области в люк провалился семилетний ребенок — и чудом не пострадал, отделавшись ушибами. В «Народном фронте» считают, что особую опасность открытые люки могут представлять в контексте возможных диверсий на фоне СВО. Как бороться с незакрытыми люками, кто и как отвечает за полученные травмы — в материале «Известий».

Жалобы на люки

Инцидент в Бузулуке произошел на улице Пушкина. Мальчик наступил на край крышки люка — и она перевернулась. Семилетнему ребенку повезло: падение смягчила вода в колодце, а рядом оказались мужчины, которые помогли достать мальчика.

Ребенок отделался ушибами, его отпустили домой после осмотра, а мама начала выяснять, кто же виноват в том, что ее сын едва не покалечился на ровном месте. Оказалось, колодец относится к ближайшему магазину, крышка у него не железная, а полипропиленовая и никаких дефектов не имеет.

В «Народном фронте» рассказали «Известиям», что проблема с открытыми люками — повсеместная. Так, только в трех населенных пунктах Ленинградской области известно о сотне открытых люков. Например, в Глебычево Выборгского района около 20 люков заброшенных очистных сооружений находятся рядом со школой.

Еще примеры: в Ульяновской области в поселке Мулловка более 10 открытых люков расположены на пути следования детей в сад и школу; в Астрахани открытый колодец скрывается на пересечении улиц Мечникова и Ахшарумова под огромной лужей нечистот — и в него постоянно попадают легковушки, маршрутки и даже автобусы предприятий с пассажирами. Проблему никак не устранят, поэтому местные привыкли и уже запомнили это место.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Главный эксперт «Народного фронта» по ЖКХ Светлана Калинина считает, что к вопросу безопасности в условиях проведения специальной военной операции добавляется теперь и угроза диверсии.

— Смоленская область, Новгородская область, Тверская, Тамбовская — везде, где я была в последнее время, мы с комиссией выявляли открытые люки , — рассказала она «Известиям». — И рядом с детсадами, и на проезжей части, и на тротуарах, и даже на парковке для школьного автобуса. Часто мы фиксируем нарушение техрегламента по качеству дорог — провалы на дорогах в районе колодцев, особенно во дворах — 5–8 см. Мы сразу привлекаем прокуратуру и просим проверить работу ответственных структур.

Светлана Калинина отметила, что прокуратура обычно выносит предписания в адрес муниципальных властей, однако за исполнением его может и не проследить. Но если произойдет несчастный случай, это будет доказательством для прокуратуры и свидетельством, что следует возбуждать уголовное дело против чиновников, которые проигнорировали своевременный сигнал.

— Я в присутствии прокуратуры заявляю представителями местной власти, что в случае ЧП на месте открытого люка мы все видео, фото передадим в следственные органы и потребуем возбуждения уголовного дела и максимального наказания по статье, — заявила Светлана Калинина. — После такого предупреждения крышки люков всегда находятся в течение двух часов.

Однако по своей инициативе, сетует она, надзорные органы за наличие открытых люков никого не наказывают.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Кто отвечает за люк

«Народный фронт» напоминает: у каждого люка есть собственник. Если открытый колодец находится на тротуаре или автомобильной дороге, проще всего обратиться к подведомственным районным администрациям — на горячую линию муниципалитета, районной администрации. После этого представители органов власти должны выехать на объект, оградить и закрыть люк.

Люк, находящийся во дворе, скорее всего, в зоне ответственности местной управляющей компании. Нужно посетить офис ЖЭКа, ТСЖ, УК и уже там написать заявление с требованием закрыть люк. Если управляющая компания не реагирует, следует идти дальше — в Госжилинспекцию — и жаловаться на бездействие коммунальщиков . Можно обратиться в обе инстанции сразу — так закроют быстрее.

Также можно пожаловаться на открытый люк собственнику подземной инфраструктуры , но нужно знать, какие именно коммуникации он скрывает: водоснабжение, связь, газоснабжение, теплоснабжение и т.д.

Эксперт сервиса «Мой дом онлайн» Алексей Шильников поясняет, что если крышка люка всё же есть, просто она неисправна, сдвинута и т.д., то определить собственника поможет буквенное обозначение на ней: К — канализация, В — водопровод, ГС — газоснабжение, МГ — магистральный газопровод, ПГ — пожарный гидрант, ТС — тепловые сети. Если на люке изображена антенна — значит, перед вами колодец связи, где раньше шли телефонные линии, а теперь размещают оптико-волоконные кабели.

— Если крышки нет, постарайтесь огородить открытый люк подручными материалами и отметить опасное место, — сказал «Известиям» Шильников. — Далее можно обратиться в единую диспетчерскую службу и рассказать о проблеме. Дополнительно нарушение можно зафиксировать, вызвав на место административную комиссию или сотрудников правоохранительных органов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Открытый люк на проезжей части — это повод в первую очередь проинформировать о проблеме ГИБДД. Даже отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более чем на 2 см является поводом для обращения. Замена таких крышек и решеток должна быть проведена в течение не более трех часов.

В «Народном фронте» отмечают, что заявку можно зарегистрировать в том числе по номеру 112.

Гендиректор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель отмечает, что поиск собственника часто становится самым сложным этапом во всей процедуре, потому что часть люков, особенно в частном секторе, может принадлежать обычным гражданам.

Юрист «Единого центра защиты» Кирилл Резник отмечает, что помочь может проверка информационных баз данных, также стоит обратиться к специалистам из кадастровых органов по кадастровому номеру земельного участка.

Если вдруг люк бесхозный, то заниматься его закрытием должны муниципальные службы.

Фото: ТАСС/Бизнес Online/А. Белкин

Кого и как наказывать

Отсутствие реакции со стороны ответственных лиц — это повод для обращения в прокуратуру. По результатам проверки она вынесет предписание. Если собственник люка не закроет его в установленные сроки, то его должны привлечь к административной ответственности по статье 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания»), говорит Сергей Гебель.

Если инцидент уже случился, то собственник люка несет гражданско-правовую ответственность за весь причиненный ущерб.

— Например, провалившийся человек вправе предъявить владельцу иск и потребовать возмещения всех расходов на лечение, компенсации причиненного ущерба и морального вреда , — сказал юрист.

Чтобы доказать, что вред причинен именно в результате падения в открытый люк, нужны свидетели произошедшего: например, бригада скорой помощи, которая выезжала на место, а также документы, фиксирующие травму.

Если открытый люк стал причиной происшествия с тяжкими последствиями для здоровья человека, то наступает ответственность по ст. 118 УК РФ — за причинение тяжкого вреда здоровью.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Алексей Шильников рассказал, что взыскать серьезную сумму можно через суд. Так, в 2021 году Арбитражный суд Челябинской области взыскал с «Ростелекома» в пользу автовладельца более 500 тыс. рублей из-за открытого колодца связи на дороге.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко заметила, что ответственность может быть предусмотрена и региональными нормативно-правовыми актами.

— Например, КоАП Республики Башкортостан содержит статью «Нарушение правил содержания люков смотровых колодцев и камер, ливнеприемников (дождеприемников)», по которой штраф для должностных лиц составляет до 5 тыс. рублей, а для юрлиц — до 20 тыс. — рассказала она «Известиям».