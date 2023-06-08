Эксперт счел невозможным сократить сроки отключения горячей воды летом

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам коммунального хозяйства, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин 8 июня в разговоре с «Известиями» счел невозможным уменьшить срок отключения горячей воды летом до трех дней.

Ранее в этот день с таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он рассказал «РИА Новости», что направил письмо министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с просьбой уточнить, существуют ли на данный момент ограничения, не позволяющие сократить продолжительность отключений горячей воды до этого срока.

Как объяснил Крохин, срок отключения отопления для проведения гидравлических испытаний, в рамках которых выявляются дефекты и происходит ремонт неисправностей, зависит от состояния тепловых сетей. В Москве он самый минимальный по стране и составляет 10 дней, так как была проделана большая работа по замене теплосетей. В некоторых городах, где нет таких условий, воду отключают на 15 и 21 день.

В новых микрорайонах, построенных с нуля в чистом поле, по его словам, первые пять лет можно вообще не отключать воду, так как системы еще не изношены. Однако в большинстве случаев застройка в российских городах неравномерна — везде разное качество строительства, разные материалы, разные трубы.

«Мы, как специалисты отрасли, связываем возможность сокращения сроков отключения горячей воды с распространением новых материалов и новых видов труб. Чем больше магистральных и подводящих сетей к домам будет заменено, чем больше будет новых синтетических труб, которые могут лежать в земле без повреждений от 50 до 100 лет, тем больше вероятность сокращения срока отключения», — рассказал Крохин.

Так, по его словам, если смотреть на московские темпы строительства, то в ближайшие десятилетия срок отключения могут сократиться до восьми и, может быть, до пяти дней.

«В каких-то районах этот процесс будет происходить быстрее, в каких-то медленнее. Это наиболее реальная перспектива», — подытожил эксперт.

11 мая на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, где можно проверить график отключения горячей воды. Сообщалось, что для проверки графика отключения горячей воды москвичам будет необходимо ввести адрес дома в поисковую строку информационного сервиса.