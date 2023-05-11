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В Москве заработал онлайн-сервис для проверки графика отключения горячей воды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве на портале mos.ru заработал онлайн-сервис, где можно проверить график отключения горячей воды. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 11 мая.

По словам Бирюкова, срок отключения горячей воды в столице составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней, пишет НСН. Жителей о грядущих отключениях предупредят заранее, соответствующая информация будет появляться на официальном портале мэра Москвы и ряде других городских сервисов, пишет РИАМО.

Для проверки графика отключения горячей воды москвичам будет необходимо ввести адрес дома в поисковую строку информационного сервиса, отмечает «Москва 24».

Бирюков отметил, что обойтись без отключения горячей воды нельзя, поскольку в системе необходимо регулярно проводить плановые проверки всех систем, чтобы она качественно функционировала, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В частности, отключения горячего водоснабжения необходимы для того, чтобы специалисты провели испытания тепловых сетей, выявили и своевременно отремонтировали ненадежные участки трубопроводов до начала отопительного сезона.

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Ранее 11 мая телеканал «360» сообщил, что жители Московской области смогут узнать о плановых отключениях горячей воды на «Доброделе». При желании пользователи портала смогут получать напоминания на телефон и почту. За три года сервисом по сезонным отключениям горячей воды воспользовалось уже более 38 тыс. человек.

4 мая стало известно, что отключения горячей воды в Москве в 2023 году будут проводиться с 15 мая. Продлятся они до 25 августа, отмечает телеканал «Звезда».

В апреле адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин рассказал, что вне плановых отключений допустимая продолжительность перерыва в подаче холодной воды составляет восемь часов в течение одного месяца, горячей воды — четыре часа единовременно. Отопление могут отключать не более чем на 16 часов единовременно в зависимости от температуры воздуха в жилых помещениях, пишет RT. В случае нарушений собственники могут обращаться в суд.

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