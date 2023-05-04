В Москве с 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды

Плановые отключения горячей воды в зданиях Москвы начнутся 15 мая, график сезонных отключений планируется опубликовать в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщили в коммунальных службах 4 мая.

«Отключения горячей воды в этом году будут проводиться с 15 мая по 25 августа. График будет опубликован на mos.ru в ближайшие дни», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он уточнил, что максимальный срок отключения по-прежнему составит 10 календарных дней. Решения о возобновлении подачи отопления пока не принималось, добавили в службах.

Горячую воду в столице планово отключают для подготовки отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону.

24 апреля в Москве завершился отопительный сезон. Столичные власти перевели системы теплоснабжения на летний режим работы.