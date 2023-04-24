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В Москве завершают отопительный сезон

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичные власти приняли решение о переводе столичной системы теплоснабжения на летний режим работы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 24 апреля.

«С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля. <...> Отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней», — приводит словам заммэра Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, предстоит перевод системы теплоснабжения на летний режим работы в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Сначала пройдут отключения на промышленных и административных объектах, а затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, добавил он.

Заместитель мэра также добавил, что после отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне – зимнему периоду.

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Ранее, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он отметил, что каждое следующее лето из-за глобальных климатических изменений может быть теплее предыдущего.

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