Правила провоза животных в транспорте — всё, что нужно знать перед путешествием

Для многих хозяев домашнее животное — не просто питомец, но еще и друг и компаньон. Поэтому даже в долгий путь человек порой отправляется со своим любимцем. В автобусах и автомобилях, в самолетах и поездах есть свои правила перевозки животных — их собрали в своем материале «Известия».

Правила перевозки животных в автомобиле – 2023

Животные в салоне автомобиля считаются имуществом — это означает, что их транспортировка приравнивается к перевозке грузов. В машине питомец должен находиться в переноске или клетке или же быть надежно зафиксированным. Это делается в целях обеспечения безопасности самого животного, пассажиров и водителя, которого ничего не должно отвлекать от дороги.

Нельзя позволять питомцу высовываться из окон или занимать переднюю панель машины. За неправильную перевозку водитель может получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей. А за оставленного в салоне без присмотра питомца владельца можно привлечь и к уголовной ответственности.

В случае ДТП водитель может взыскать компенсацию со страховщика — до 400 тыс. рублей.

Правила перевозки животных в такси – 2023

Агрегаторы такси вводят для перевозки домашних животных отдельные тарифы. За транспортировку питомца необходимо доплачивать. Тарифы на перевозку различаются в зависимости от оператора.

Кроме того, животное должно находиться в переноске или клетке. В случае порчи имущества хозяин обязан возместить убытки.

Правила перевозки животных в автобусе – 2023

В городских автобусах животных также можно перевозить при наличии переноски или клетки. Если зверь крупный, может потребоваться оплата дополнительного места для него. Условия провоза питомцев в междугородних автобусах лучше уточнять у организатора маршрута.

Правила перевозки животных в поезде – 2023

Провоз животных в поездах дальнего следования возможен лишь в некоторых вагонах, у которых есть соответствующая пометка. Билеты для перевозки животных продаются в кассах РЖД. Стоимость будет зависеть от километража. Можно провозить только одно животное на одно место по заранее приобретенному билету или двух питомцев на это место сверх установленной нормы провоза ручной клади.

В вагонах повышенной комфортности для провоза животного потребуется выкуп всего купе. Для транспортировки крупных собак предусмотрен только такой вариант. При этом количество проезжающих в купе питомцев и их владельцев или сопровождающих не должно превышать количество мест в купе. Габаритность собаки определяется возможностью перевозки животного в переноске. Если пес не помещается в переноску, размеры которой по сумме трех измерений не превышают 180 см, он считается крупным.

Исключение составляют собаки-поводыри. Гражданин с инвалидностью может взять питомца с собой в вагон любого класса и не оплачивать проезд животного дополнительно. Однако на собаке обязательно должен быть намордник и поводок.

В скоростных «Сапсанах» и «Ласточках» разрешено перевозить только небольших домашних животных и птиц, которые помещаются в переноску. В поездах экономкласса для пассажиров с питомцами есть отдельные места. Сбор 400 рублей за провоз животного включен в стоимость билета.

В первом и бизнес-классе на один билет должно приходиться только одно животное, а общее количество питомцев в вагоне должно быть не больше двух. Сервисный сбор 900 рублей оплачивается при посадке. В купе-переговорной можно бесплатно провести не более одного зверя или одной птицы на место, при этом всего в купе должно быть не больше четырех питомцев.

При транспортировке владелец или сопровождающий обязуется обеспечивать санитарно-гигиенический режим в вагоне, убирать за животным.

Кроме того, в российских поездах можно заказать услугу транспортировки животного без сопровождающего. В таком случае питомец поедет в багажном отделении, а присматривать за ним будут проводники. Обязательно наличие клетки или переноски, корм и воду также обеспечивает владелец.

Провоз зверей и птиц, угрожающих жизни и здоровью других пассажиров и персонала поезда, не допускается.

Для путешествий по России ветеринарные документы животному не требуются. А в случае поездки за границу владелец должен предоставить ветеринарный паспорт питомца и справку о вакцинации. Для въезда в некоторые страны обязательным требованием также является чипирование.

Животные могут ездить с хозяевами и в пригородных поездах. Мелких животных можно взять в салон в качестве ручной клади при наличии переноски, а вот крупных собак придется перевозить в тамбуре.

Правила перевозки животных в самолете – 2023

Перед тем как взять питомца с собой в полет, необходимо оформить соответствующую услугу у авиаперевозчика — провоз животного в салоне или в багажном отсеке. В салон воздушного судна допускаются те животные, чей вес вместе с переноской не превышает 8–12 кг. Конкретные нормативы нужно уточнять на сайте авиакомпании или с помощью звонка на горячую линию.

Питомец в переноске должен иметь возможность свободно развернуться или встать в полный рост. Дно контейнера или клетки должно иметь абсорбирующее или водонепроницаемое покрытие. Владельцу также стоит удостовериться в надежности замка.

Для путешествий авиатранспортом животному потребуются ветеринарные документы: ветеринарный паспорт и свидетельство по форме № 1. В документе указывается имя владельца и маршрут поездки, информация о животном, пройденных им прививках и анализах. При этом в аэропорту питомец также проходит контроль, его взвешивают и осматривают. По результатам инспекции в свидетельство ставится печать, разрешающая путешествие, которую пассажир и показывает при регистрации на рейс на стойке.

Более подробно о требованиях к перевозке собак и кошек в общественном транспорте можно узнать из специальных материалов «Известий».