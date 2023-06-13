Перевозка кошек — как правильно везти питомца в машине, самолете, поезде, такси

Иногда перед хозяином кошки встает необходимость организовать совместное путешествие. При этом необходимо учитывать немало деталей и обращать внимание на действующие правила провоза животных в транспорте. Какие условия действуют для провоза кошек в автобусе, такси, поезде или самолете — читайте в материале «Известий».

Правила перевозки кошек в машине 2023

Кошки могут путешествовать вместе с хозяевами в автомобильном транспорте, однако стоит помнить, что по правилам дорожного движения питомцы будут считаться не пассажирами, а имуществом. Кроме того, животное не должно создавать помехи водителю — а это означает, что перевозить кошку лучше в специальной переноске или контейнере.

Не стоит позволят питомцу высовываться из окна или лежать на передней панели автомобиля. Считается, что таким образом животное создает помехи движению, и за это можно получить штраф от инспектора ГИБДД.

Кроме того, нельзя оставлять кота в машине без присмотра. За это владельцу может грозить даже уголовная ответственность. А за нарушения перевозки животных в автомобильном транспорте владелец может быть оштрафован на 500 рублей.

В случае ДТП за пострадавшего или погибшего питомца можно получить компенсацию через страховку — до 400 тыс. рублей.

Правила перевозки кошек в автобусе 2023

Проезд с кошками в общественном транспорте не воспрещается, если животное находится в переноске. Если речь идет о междугородних автобусах, правила перевозки необходимо уточнять непосредственно у перевозчика — допустимо ли совместное путешествие, нужно ли покупать билет на животное и какие ограничения действуют при проезде питомца.

Правила перевозки кошек в такси 2023

У разных операторов правила перевозки кошек в такси могут различаться. Однако есть базовые условия, которые стоит соблюдать перед поездкой. При заказе машины необходимо предупредить водителя о дополнительном пассажире. Многие агрегаторы такси взимают отдельную плату по тарифу проезда с животными. Кроме того, питомец обязательно должен находиться в переноске или сумке. Если кошка испортит обивку салона, нарушит чистоту или повредит другие детали автомобиля, ответственность за это несет владелец.

Правила перевозки кошек в поезде 2023

Провоз животных возможен не во всех вагонах. При покупке билета необходимо обращать внимание на категорию, искать вагон со специальной пометкой. Кроме того, кошке понадобится отдельный проездной документ. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния и вида купе.

В некоторых вагонах для питомца придется приобрести не только билет, но и отдельное место. А в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» животное может ехать в экономклассе с хозяином на специальных местах. В таком случае билет на животное не нужен, сбор уже включен в цену места. Также перевезти кошку можно в купе-переговорной, при этом доплачивать не придется. За провоз питомца в первом и бизнес-классе нужно оплатить сбор 900 рублей при посадке в поезд.

В пригородных поездах кошек перевозят в вагоне, если переноска помещается на местах для ручной клади. Если контейнер с животным габаритный, то ехать придется в тамбуре. Перевозка кошки оплачивается отдельно, цена будет зависеть от маршрута и километража.

Для путешествий по России ветеринарные документы кошке не понадобятся. Но если поездка предполагает посещение границы, у животного должен быть ветеринарный паспорт и свидетельство о сделанных прививках и обработках. В некоторых случаях кошке потребуется еще и чипирование — информацию о правилах въезда в страну нужно уточнять заранее.

Российские железные дороги (РЖД) предлагают россиянам услугу перевозки питомца без сопровождения. Стоимость начинается от 877 рублей и может увеличиваться в зависимости от километража. Животное необходимо обеспечить водой, кормом и туалетом. За состоянием кошки будут следить проводники

Правила перевозки кошек в самолете — 2023

Условия путешествий с животными у каждой авиакомпании индивидуальны. С правилами лучше ознакомиться на сайте конкретного перевозчика или позвонить на горячую линию. Однако можно выделить общие требования, которые, как правило, являются общими:

кошка может путешествовать лишь при наличии переноски или контейнера. Дно переноски должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом;

провоз питомцев в салоне самолета разрешен, если вес кошки вместе с переноской не превышает 8-12 кг — верхняя граница нормы определяется авиаперевозчиком. животное будут взвешивать в аэропорту;

если кошка будет весить больше установленного норматива, ей придется лететь в багажном отделении и в таком случае оформление будет происходить по правилам, предусмотренным для багажа;

необходимо наличие ветеринарных документов — паспорта, свидетельства государственного образца. Обязательным условием является прививка от бешенства, которую нужно поставить не позднее 30 дней до перелета;

кошка не может лететь без сопровождающего;

перевозка животных в большинстве случаев оплачивается отдельно.

Ранее «Известия» объяснили читателям, какие правила действуют при перевозке собак в различных видах транспорта — в такси, поезде, автобусе, самолете.