У кошки болит: Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов
В России предложили ограничить ввоз импортных ветпрепаратов из недружественных стран. Такая инициатива содержится в рекомендациях правительству комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. С документом ознакомились «Известия». Сенаторы предлагают ввести повышенные пошлины (35%) на импорт фармакологии для животных. Это будет способствовать росту отечественного производства, полагают парламентарии. Однако такое решение может негативно сказаться на рынке и привести к резкому удорожанию и дефициту этой продукции, опасаются представители отрасли. Сфера сильно зависима от импорта и заместить все лекарства отечественными в ближайшей перспективе не представляется возможным, указывают они.
Снизить зависимость
В Совфеде предложили ограничить импорт ветпрепаратов из недружественных стран. Такие рекомендации, подготовленные по итогам парламентских слушаний комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенаторы направили в кабмин. С документом ознакомились «Известия». В нем, в частности, говорится, что одним из возможных путей поддержки российских производителей ветеринарных препаратов может быть введение повышенных пошлин на ввоз лекарств из недружественных стран. Авторы рекомендаций дают ремарку, что это целесообразно в случае «наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов».
Изменения предлагают внести в постановление правительства № 2240, которое устанавливает пошлины в размере 35% от таможенной стоимости на ряд товаров из «недружественных стран». Сейчас в него входят шампуни, дезодоранты и разные виды оружия. Совфед считает необходимым дополнить перечень ветпрепаратами. В список недружественных стран, согласно распоряжению правительства № 430-р, входят США, Великобритания, Канада и государства — члены ЕС.
России нужно снижать зависимость от иностранного импорта ветпрепаратов. В первую очередь, от европейского рынка, считает член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.
— Мы не говорим, что нужно всё запретить. Но есть препараты, которые имеют аналоги в России или их можно закупать на альтернативных рынках. Сегодня стало очевидным, что мы должны наращивать свое производство, а также сотрудничать с теми странами, которые тоже в этом заинтересованы. Многие иностранные компании, преимущественно из Европы и США, и так стали меньше поставлять препараты на российские рынки из-за санкций и логистики. Поэтому переход на другие рынки уже давно начался, — отметила она.
Помимо этой рекомендации Совфед предлагает рассмотреть и другие способы поддержки отечественных производителей. В частности, увеличение финансирования по программе «обеспечение химической и биологической безопасности России», включение крупнейших отечественных производителей ветпрепаратов в перечень системообразующих организаций, претендующих на господдержку. А также признание отрасли критически значимой для сельского хозяйства.
«Известия» направили запрос в правительство с просьбой указать позицию по этим вопросам. В пресс-службе кабмина подтвердили получение документа и отметили, что он «был направлен для рассмотрения в установленном порядке в Минсельхоз». «Известия» направили запрос в министерство.
В Минсельхозе сообщили, что сейчас на рынке представлено более 2,2 тыс. лекарств для животных, 1,3 тыс. из них (60%) — отечественного производства.
— У наиболее востребованных ветпрепаратов зарубежного производства имеются отечественные аналоги. В России также широко представлены ветпрепараты, производимые в дружественных странах, ответственно относящихся к выполнению норм российского законодательства, — отметили в ведомстве.
Против основных «экономически значимых болезней» животных в России используются исключительно отечественные иммунобиологические ветпрепараты, добавили в министерстве.
По данным Россельхознадзора, дефицита ветпрепаратов на рынке сейчас нет, а иностранные компании только за пять месяцев этого года ввезли уже 70% от объема, поставленного за весь 2022 год. Отечественные производители также наращивают производственные мощности, отметили там.
Интересы покупателя
На долю отечественных производителей приходится, по разным оценкам, до 60% рынка, подтвердила гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова. Остальное — это иностранные производители, преимущественно из европейских стран и США.
— Конечно, мы поддерживаем импортозамещение. Но нужно смотреть на ситуацию более реалистично. На то, чтобы заполнить рынок нашими ветпрепаратами, потребуется время. Вводить ограничения на ввоз препаратов сейчас — значит лишить ветврачей и сельхозпроизводителей инструментов борьбы с болезнями, — отметила Татьяна Колчанова.
Данные о состоянии рынка подтверждают и в аналитической компании RNC Pharma. Так, доля отечественных препаратов в структуре продаж в 2022 году в категории вакцин для сельскохозяйственных животных составляла 40% от общего объема, в категории лекарств для домашних животных — 58% (включая вакцины).
— Но это общая температура по больнице, — сказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. — Ситуация очень разнится в зависимости от назначения препарата, и есть сегменты, где зависимость от импорта очень высока. В частности, это относится к препаратам от блох и клещей для домашних животных — здесь отечественные компании занимают лишь около 31% рынка, или вакцинам (28% рынка), есть сегменты, где российских аналогов практически нет, это, скажем, противозудные препараты.
Рынок импортозависим и заместить его быстро не получится, делает вывод эксперт.
Ветеринарные специалисты и владельцы животных должны иметь свободный доступ к необходимым препаратам, согласен исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков. А ограничения снизят фактическую доступность лекарств для потребителей, полагает он.
Эта мера была бы целесообразна, если бы мы уже производили достаточное количество ветпрепаратов всех категорий, считает директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов. Причем таких, которые пользуются доверием покупателей и, соответственно, высоким спросом.
— Отечественный — не всегда означает качественный. И многие покупатели, особенно это касается владельцев домашних животных, предпочитают импортные ветпрепараты нашим. Поэтому и запроса на запреты со стороны потребителей нет, — отметил Денис Колбасов.
Оценить «достаточность» объема отечественного производства, чтобы ввести пошлины только на отдельные категории лекарств для животных, не представляется возможным, потому что объем зависит от спроса, эпидситуации, производственных мощностей и других параметров. Также не совсем понятно, какую выгоду от этой меры получит государство. Поставщики же могут растаможить товар из Европы на территории дружественных нам стран, той же Белоруссии, а после уже ввести в Россию без дополнительных пошлин, указал специалист.