Вакцина вопроса: аграриев переводят на российские ветпрепараты

Минсельхоз попросил российских аграриев ускорить переход на отечественные ветпрепараты. Об этом сказано в письме Росптицесоюза членам организации. Импорт, который по некоторым позициям превышает 50% рынка, в любой момент может стать недоступен из-за требования Россельхознадзора хранить штаммы микроорганизмов и вирусов в российских коллекциях, уточнено в документе. Иностранные поставщики не спешат депонировать образцы, опасаясь нарушения авторских прав. Бизнес считает развитие отечественного производства ветпрепаратов правильным решением. Но резкий переход на российские аналоги грозит ростом заболеваний у сельхозживотных и птиц, предупредили в деловом сообществе.

Коровам — российское

Минсельхоз рекомендовал российским животноводам и птицеводам переходить с импортных ветеринарных препаратов и вакцин на российские. Об этом сказано в письме Росптицесоюза членам ассоциации от 20 ноября, с которым ознакомились «Известия». В министерстве подтвердили, что дали такие рекомендации. Это сделано для снижения зависимости от импортных поставок, пояснили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, доля российских вакцин для крупного рогатого скота на рынке достигает 71%, свиней — 53%, птиц — 43%. В Минсельхозе утверждают, что аграрии отказываются от иностранных препаратов. Но данные Россельхознадзора свидетельствуют об увеличении импорта: за 2021 год в РФ ввезли 14 млрд доз, а с 1 января по 10 ноября 2022-го — уже 19 млрд. Речь о препаратах в основном для сельского хозяйства, отметил представитель службы.

Штаммный режим Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в ответном письме в Минсельхоз от 16 ноября (есть у «Известий») попросила замминистра Максима Увайдова предоставить информацию о том, какие вакцины и в какой срок могут быть внедрены взамен иностранных.

Импорт штаммом не вышел

Представители отрасли получили уведомление о вероятном запрете ввоза вакцин, сообщил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков. По его словам, члены организации — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis — в 2021 году поставили на российский рынок 47% всех импортных препаратов.

С 1 июля вступила в силу норма закона, которая предусматривает обязательное хранение вакцинных штаммов в коллекциях российских институтов. Иначе Россельхознадзор может запретить ввоз и реализацию препаратов на территории страны, пояснили в АВФАРМ. Впрочем, сейчас ограничений на ввоз иммунобиологических препаратов нет, заверили «Известия» в службе.

Представитель ведомства объяснил: новое требование не даст зарубежным производителям включить в состав вакцины элементы, которые не должны в ней содержаться. Он привел пример: в ноябре 2022 года Россельхознадзор обнаружил в вакцине против ларинготрахеита птиц «Вир-101 ИЛТ» фрагменты вируса болезни Ньюкасла. При отсутствии штамма в государственной коллекции контролирующие органы не могут ни обнаружить такие манипуляции, ни подтвердить безопасность препарата.

Штаммный режим Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Россельхознадзоре заявили, что уже получили 89 заявлений на хранение штаммов от производителей из Израиля, Испании, Чехии и международных компаний. Но говорить о случаях успешного завершения процедуры пока преждевременно, утверждает Семен Жаворонков. По его словам, только организация ввоза занимает не меньше четырех месяцев. При этом опрошенные АВФАРМ хранители коллекций способны принимать в месяц максимум по 10–16 штаммов, а только в коллекции участников ассоциации их свыше 200.

Из-за уведомления Россельхознадзора импорт вакцин в ноябре замедлился: таможенный контроль прошли всего несколько партий, уверяет Семен Жаворонков. По его словам, дальнейшие уведомления ведомства о вероятном запрете ввоза могут привести к дефициту вакцин.

Интеллектуальный отказ

Производители не спешат депонировать штаммы, поскольку опасаются нарушения авторских прав, сказал собеседник «Известий» на рынке. Семен Жаворонков добавил, что типовые договоры хранения, с которыми ознакомились в АВФАРМ, не предусматривают раскрытия информации и доступа к ней кого бы то ни было, кроме владельца.

Но в Россельхознадзоре подчеркивали, что планируют использовать ввезенные штаммы для проведения расследований, отметил эксперт. В этом в АВФАРМ видят явное противоречие с условиями типовых договоров.

Семен Жаворонков добавил, что надзорные органы уже располагают необходимой информацией: регистрационное досье на препараты содержит исчерпывающие сведения о составе.

— Чтобы подтвердить, что вакцина произведена из заявленного при регистрации штамма, достаточно провести контроль качества на соответствие спецификации, — сказал специалист.

В Россельхознадзоре заявили, что сбор штаммов микроорганизмов — международная практика, а условия договоров хранения гарантируют соблюдение интеллектуальных прав.

Штаммный режим Фото: РИА Новости

Из-за смены вакцин сумма меняется

В себестоимости производства продукции животноводства и птицеводства ветеринарные препараты занимают 3–8%, сказал Семен Жаворонков. Но это важное вложение, поскольку болезни скота — значимый экономический риск.

Председатель совета директоров ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал, что в компании пользовались исключительно иностранными вакцинами. Он объяснил это тем, что импортеры продавали не только сам препарат, но полное сопровождение: участвовали в контроле состояния животных после прививок, давали рекомендации, напоминали о следующей вакцинации. По словам Дмитрия Матвеева, сейчас специалисты «Кабоша» начинают изучать российский рынок, но подходят к этому с осторожностью.

Штаммный режим Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Подбор вакцин занимает долгое время, и любое изменение может привести к болезням животных, отметила гендиректор «ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее словам, иностранные препараты дороже, но качественнее.

В отрасли сохраняется высокая зависимость от поставок из-за рубежа, и, если импортные препараты резко исключат из оборота, одномоментно заместить их не получится, уверен гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его словам, развитие отечественного производства ветпрепаратов — правильное решение, но импортозамещение должно быть поэтапным. В этом процессе важно развивать научную базу, стимулировать российские исследования и разработки по созданию и трансферу технологий, поддерживать отечественных производителей и инвестиционные проекты по запуску и развитию мощностей, а также стимулировать спрос, перечислил эксперт.

В Минсельхозе «Известия» заверили, что уже сейчас есть отечественные аналоги наиболее востребованных препаратов и вакцин зарубежного производства. Значимых рисков на рынке нет, считают в ведомстве.