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Перевозка собак в 2023 — как правильно везти питомца в машине, самолете, поезде, такси

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Собака — лучший друг и компаньон человека, по мнению многих хозяев. Некоторые предпочитают не расставаться с питомцем даже в дальних поездках. Но, как и человеку, собаке необходимо готовиться к путешествию — в частности, позаботиться о необходимой документации. Какие правила действуют при провозе собак в автобусе, поезде, самолете и других видах транспорта — читайте в материале «Известий».

Правила перевозки собак в машине 2023

Провоз в автомобиле собак, как и других животных, правилами дорожного движения не воспрещается. Однако питомцы в салоне машины по закону классифицируются не как пассажиры, а как имущество. Их перевозка приравнивается к транспортировке грузов.

Однако при провозе нужно учитывать несколько простых правил:

  • собака должна быть пристегнута за поводок, чтобы ее положение было зафиксировано;
  • у животного не должно быть возможности свободно перемещаться по салону и создавать помехи для водителя;
  • важно учитывать безопасность самого питомца — собака не должна высовываться из окна больше, чем на 0,4 м, а также следует исключить вероятность падения животного при резком торможении;
  • нельзя оставлять любимца одного в закрытом автомобиле.
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Неправильная перевозка домашних любимцев в машине влечет за собой административное наказание — штраф 500 рублей или предупреждение.

Также животные, перевозимые в автомобиле, подпадают под правила страховки. Если произошло ДТП, в результате которого питомец погиб, хозяева могут потребовать компенсацию со страховщика. Лимит выплат составляет 400 тыс. рублей.

Ветпаспорт собаке для путешествия в машине по России не нужен, как и другие справки и документы.

Правила перевозки собак в автобусе 2023

Обычно провоз собак в салоне автобуса не воспрещается, если животное находится в переноске или же на него надет намордник либо поводок. Для крупногабаритных собак часто приходится приобретать отдельное место. При междугородних поездках правила у разных компаний могут различаться, и лучше связаться с перевозчиком для уточнения информации.

Правила перевозки собак в такси – 2023

Агрегаторы такси могут устанавливать индивидуальные правила перевозки собак в салоне автомобиля, однако несколько правил остаются неизменными:

  • Питомцев необходимо перевозить в наморднике или шлейке. В случае со зверем небольших габаритов можно использовать переноску вместо вышеперечисленной экипировки;
  • При заказе такси необходимо уведомить водителя, что с вами поедет собака — обычно перевозка животных оплачивается по отдельному тарифу;
  • Для питомцев-поводырей проезд, как правило, бесплатный;
  • Если зверь испортил обивку салона или другие части автомобиля, ответственность за это несет хозяин.

Правила перевозки собак в поезде – 2023

В поездах, курсирующих по российским железным дорогам, перевозка животных разрешена лишь в специальных вагонах. Для питомца необходим отдельный билет. Стоимость варьируется в зависимости от расстояния и вида купе. В некоторых вагонах достаточно иметь билет для животного и доплачивать за провоз отдельно не нужно. Но в вагонах более высокого класса действует условие, что число пассажиров и собак не должно превышать количество мест в купе, поэтому на питомца придется приобрести отдельное место. Исключение действует для поводырей всех пород — для них проезд бесплатный при подтверждении инвалидности у хозяина.

Правила перевозки для габаритных и маленьких собак различаются. Небольшими считаются те питомцы, которые помещаются в переноску, а сумма ее длины, ширины и высоты не превышает 180 см. Их можно провозить в плацкарте или купе. Переноска, корзина, контейнер или клетка размещается на местах для ручной клади.

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В случае с крупными собаками перевозка возможна только в купе, причем на животном должны быть намордник и поводок.

Кроме того, Российские железные дороги (РЖД) предлагают пассажирам услугу перевозки собаки без сопровождения. Ее стоимость начинается от 877 рублей и может увеличиваться в зависимости от километража. При выборе такого способа перевозки животное едет в багажном купе в опломбированной клетке, а присмотр и уход за ним осуществляют проводники. С собой, помимо сопроводительных документов, можно положить корм, воду и одну игрушку для питомца.

В скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка» животное может ехать в экономклассе на специальных местах. Сбор 400 рублей уже включен в стоимость билета. Также перевезти собаку можно в купе-переговорной, при этом доплачивать не придется. За провоз питомца в первом и бизнес-классе нужно оплатить сбор 900 рублей при посадке в поезд.

В пригородных поездах и на электричках провоз собаки также осуществляется по отдельному билету, который можно приобрести в кассах. Его стоимость будет зависеть от расстояния. Негабаритные животные могут ехать вместе с хозяином в салоне поезда, а крупным питомцам придется находиться в тамбуре.

В поездах по России ветеринарные документы не требуются — паспорт, чип, данные о прививках и обработках не понадобятся.

А если планируется путешествие с собакой за границу, питомец обязательно должен иметь ветпаспорт с обработками и прививками. Чипирование требуется при въезде в некоторые страны.

Правила перевозки собак в самолете – 2023

Провоз животных в самолете — услуга, которую предоставляют практически все авиакомпании. Правила у разных авиаперевозчиков могут отличаться, однако можно выделить общие требования:

  • у собаки должен быть ветпаспорт с прививками и обработками от паразитов, а также ветеринарное свидетельство;
  • животное обязательно должно быть в переноске или клетке;
  • дно переноски должно быть водонепроницаемым и покрыто абсорбирующим материалом;
  • провоз питомца без сопровождающего не допускается;
  • перед регистрацией на рейс животные проходят обязательный контроль в аэропорту — собаку взвесят и проверят документы.
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В салон, как правило, допускаются питомцы, чей вес вместе с клеткой не превышает 8 кг, но нормы у разных авиакомпаний могут отличаться. Тяжеловесные животные едут в багажном отделении. Собаку-поводыря разрешают брать в салон практически все перевозчики.

Подробнее требования нужно уточнять на сайтах авиакомпаний или через горячие линии. Перевозка животных в большинстве случаев оплачивается отдельно.

Ранее «Известия» объясняли, как провозить горнолыжное оборудование в самолете и какие требования необходимо учитывать.

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