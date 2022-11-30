Эксперты рассказали о правилах провоза горнолыжного оборудования российскими авиакомпаниями

С приходом зимы открывается сезон горнолыжного отдыха, и любители этого зимнего развлечения бронируют билеты для поездок на курорты. При перевозке спортивной экипировки путешественники нередко встречаются с трудностями оформления. Сервис Tutu.ru собрал правила главных российских авиаперевозчиков.

Как правило, в экипировку входят сноуборд или лыжи, защитный шлем, горнолыжные ботинки. Правила провоза оборудования для этого вида спорта у авиакомпаний отличаются. Перевозчики просят пассажиров уведомлять о подобном багаже как минимум за 48 часов до вылета.

Правила провоза горнолыжного оборудования — «Аэрофлот»

Ежегодно компания «Аэрофлот» в определенные периоды дает одно бесплатное место в багажном отделении для провоза спортивного инвентаря. В 2022 году акция завершилась 29 октября. Теперь стоимость одной единицы багажа составляет 3400 рублей на перелетах по России по азиатской или европейской части. На рейсы между частями — 4600 рублей. На международных полетах цена за багаж варьируется от €65 до €130.

Сноуборд и лыжи нужно упаковать по отдельности. Снаряжение, как правило, весит меньше допустимой нормы, поэтому в чехол можно поместить другие части инвентаря. Если у пассажира будет с собой чемодан, он считается за отдельную единицу багажа и оплачивается дополнительно. Общий вес одной единицы негабарита не должен превышать 23 кг на тарифах «Эконом» и «Комфорт» и 32 кг на «Бизнесе».

При этом совместные рейсы «Аэрофлота» и «Победы», а также SU3000-5399 горнолыжное оборудование не перевозят.

Правила провоза горнолыжного оборудования — S7 Airlines

Стоимость багажа на рейсах S7 составляет от 2500 до 3300 рублей в зависимости от дальности рейса за 30 часов до вылета, позднее — 3–4 тыс. рублей. На международных перелетах багаж обойдется пассажиру в €40.

Горнолыжный инвентарь можно перевезти бесплатно как дополнительную единицу багажа на всех тарифах, начиная с «Эконом Standart», однако эта услуга не относится к «Эконом Basic». Пара лыж или сноуборд должны быть упакованы в отдельные чехлы. Можно положить и другие вещи, соблюдая предел в 23 кг для «Эконом Standart» и 32 кг для остальных тарифов.

Правила провоза горнолыжного оборудования — «Уральские авиалинии»

Лыжи или сноуборд можно перевезти бесплатно на всех тарифах, кроме «Промо». Если в одном чехле находятся два средства передвижения, они не должны превышать веса 30 кг и длины 350 см по сумме трех измерений — длины, ширины и высоты. В случае превышения этих единиц пассажирам придется доплатить по тарифам сверхнорматива.

По тарифу «Промо» провоз горнолыжного инвентаря оплачивается как отдельная единица багажа. Стоимость оформления билета составит 2800 рублей. Если добавить груз после оформления, то за 24 часа до вылета пассажиру это обойдется в 3200 рублей, а меньше, чем за сутки, — в 3500 рублей. На международных рейсах плата за багаж варьируется от $10 до $30.

Правила провоза горнолыжного оборудования — AZUR Air

Пассажир может перевезти один комплект горного инвентаря бесплатно на всех тарифах. Лыжи или сноуборд с ботинками необходимо положить отдельно, каждый чехол не должен превышать 10 кг.

Остальной багаж оплачивается отдельно. Стоимость зависит от дальности полета и веса — от €25 до €35.

Правила провоза горнолыжного оборудования — Red Wings

Раньше авиакомпания позволяла перевести комплект оборудования для зимних видов спорта бесплатно. Теперь стоимость провоза лыж или сноуборда составляет 2500 рублей при оплате за три часа до рейса, если позднее — 3400 рублей. На международных вылетах услуга стоит дороже на 200 рублей. Вес не должен превышать 23 кг, других ограничений нет.

Правила провоза горнолыжного оборудования — «Победа»

Багаж включен в билет на все тарифы, эту возможность можно использовать для перевозки лыж или сноуборда с остальными элементами инвентаря. На одного пассажира приходится не более двух комплектов, можно упаковать в один или два чехла. Размер по сумме трех измерений не должен превышать 203 см. По тарифу «Выгодный» вес не должен превышать 10 кг, тариф «Максимум» — 20 кг. В остальных случаях стоимость дополнительного багажа составляет 899 рублей.

Правила провоза горнолыжного оборудования — Nordwind

Сейчас авиакомпания перевозит инвентарь для зимнего вида спорта бесплатно, правило действует с 1 ноября 2022 года до 10 мая 2023 года на всех тарифах, кроме «Лайт». Услуга не распространяется на перелеты в Таджикистан, Вьетнам, Таиланд, Кубу, Доминиканскую Республику, Узбекистан, Иорданию и на Ямайку.

В багаж должны входить два комплекта: сноуборд или лыжи с другими принадлежностями в отдельном чехле не более 15 кг и ботинки 5 кг. По тарифу «Лайт» стоимость провоза горнолыжного инвентаря варьируется от 1899 рублей в зависимости от дальности полета, на международных рейсах — от €30 или $35.

Также авиакомпания предоставляет услугу доставки спортинвентаря с аэропорта Новокузнецка до курорта Шерегеш. Стоимость опции — 999 рублей, ею могут воспользоваться пассажиры из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и не позднее чем за 24 часа до вылета.

Правила провоза горнолыжного оборудования — Utair

Пассажиры могут перевести комплект снаряжения для зимнего вида спорта в двух чехлах вместе с остальным багажом. Стоимость зависит от тарифа — от 2500 рублей при перелетах по России и 3500 рублей в другие страны. На тарифах «Евробизнес» и «Премиум» граждане могут перевести сноуборд или лыжи бесплатно, как и багаж. Участники программы Utair Status уровня Gold или Silver имеют право бесплатно взять с собой горнолыжное оборудование при тарифах «Оптимум» или «Минимум».

Ранее «Известия» разъяснили, какие вещи авиакомпании относят к ручной клади, а какие брать с собой в салон самолета нельзя. Простые правила помогут избежать переплаты за багаж и конфликтов с перевозчиками.