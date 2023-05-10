Твое и собачье дело: россиян накажут за самовыгул животных

В России хотят приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу. За это нерадивым хозяевам будет грозить штраф в размере МРОТ. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» подготовил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов, выяснили «Известия». Кроме того, предлагается обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу, чтобы избежать недобросовестного разведения, которое отчасти и приводит к большому числу брошенных животных. Внесение всех поправок в виде законопроекта ожидается уже в мае.

Свобода передвижения

Депутаты Госдумы готовят масштабные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Ранее «Известия» уже писали, что парламентарии предлагают наделить губернаторов и заксобрания правом устанавливать порядок обращения с бездомными животными на их территориях. Поправки разрабатываются на базе межфракционной группы по экологии и природопользованию, которая в настоящий момент собирает предложения от политиков, представителей регионов и экспертного сообщества.

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле, соавтор законопроекта Александр Спиридонов, в частности, подготовил поправку о приравнивании безнадзорного выгула собак — самовыгула — к их выбрасыванию на улицу. За это он предлагает штрафовать хозяев в размере МРОТ, величина которого отличается в регионах. К примеру, МРОТ в Москве равен 24 801 рублю, в Ставропольском крае — 20 024 рублям, а в Ульяновской области — 17 270 рублям. При этом его величина не может быть ниже 16 242 рублей в 2023-м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество. К примеру, установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах, — сказал он «Известиям».

Установить личность хозяина домашнего животного сегодня возможно только с помощью чипа, клейма или адресника, напомнили в Российской кинологической федерации. Однако маркирование домашних животных сегодня по-прежнему остается добровольным, и при его отсутствии найти владельца невозможно.



— Если у собаки есть чип и ее нашли на улице, то в ветеринарной клинике можно прочесть информацию о владельце и быстро его найти. Клеймо также может в этом помочь. У собак, получивших родословную, должно быть клеймо-татуировка. Оно ставится в паху или в ухе животного. Если же был адресник, то в нем есть контактные данные владельца. Но, скорее всего, тот, кто выкинул собаку на улицу, адресника на ней не оставит, — пояснил «Известиям» президент организации Владимир Голубев.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Для решения этой проблемы еще одной нормой законопроекта, по словам Александра Спиридонова, станет обязательное чипирование домашних питомцев, в частности собак и кошек. Напомним, что ранее подобная инициатива регулярно обсуждалась, однако ни один подобный законопроект принят всё же не был. В комитете Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подтвердили «Известиям» работу над поправками и возможность включения «обязательной регистрации и чипирования» домашних животных в итоговую версию.

На законных основаниях

В законопроекте отдельно коснутся и обязательного лицензирования на разведение животных. Сейчас, по словам политика, многие заводчики работают без документов, продвигая свои услуги с помощью рекламы. Такая норма обяжет всех заводчиков платить налоги со своей деятельности, пояснил Александр Спиридонов. Более того, это также позволит вести прозрачную статистику подобных специалистов.



— Кроме того, важно ввести обязательное обучение перед покупкой определенных собак. Без этого заводчики не должны иметь права продать животное. Они часто и безответственно продают собак бойцовских пород людям, которые имеют очень ограниченное представление о природе поведения таких животных, а впоследствии страдают люди и в особенности дети, — добавил законодатель.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Впрочем, владелица питомника «Айс Фентези» Елена Исакина считает, что подобные меры никак не скажутся на сокращении численности бездомных животных, поскольку пока нет должного механизма контроля работы таких «разведенцев». По ее словам, профессиональные заводчики и так имеют должные лицензии, бережно хранят и приумножают породы, разбираются в генетике, грамотно планируют вязки.



— Естественно, у недобросовестных «разведенцев» ни о каком оформлении документов и так не может быть и речи. У них зачастую питомцы живут в ужасных условиях. Порядочные заводчики подчиняются Российской кинологической федерации, которая регламентирует разведение, выставки, титулы. В свою очередь, РКФ относится к Международной кинологической федерации, регулирующей эту область. «Разведенцы» же не имеют никакого отношения к этим федерациям, нигде не регламентируются, ни от кого не зависят и фактически творят что хотят, — сказала она.

Сегодня отношения в области разведения и использования домашних животных, в частности собак и кошек, никак не регулируются на законодательном уровне, подчеркнули в Российской кинологической федерации и Общественной палате. Глава комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина, в свою очередь, выступила за полный запрет на продажу щенков и котят от людей, которые занимаются некачественным разведением.

— В этой области царит хаос. Есть такое понятие, как «черный разведенец». Это неспециалисты, которые занимаются профессиональной племенной работой по разведению животных, главная цель которой — сохранение генофонда и совершенствование пород тех или иных животных. Это конвейеры по производству животных для извлечения прибыли. Часто они выбрасывают на улицу отбракованных животных или под видом одной породы продают другую, обманывая покупателей, — сказала она.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

При этом стоит проводить просветительскую работу с населением и объяснять, почему не стоит покупать четвероногого друга у недобросовестного заводчика и какие документы должны быть у профессионала, подчеркнула общественник.

Настало время

Готовящийся пакет поправок также нацелен на решение проблемы бродячих собак, которые сбиваются в стаи и несут угрозу прохожим, рассказали «Известиям» в комитете Госдумы по экологии.

Справка «Известий» В 2023 году уже произошел ряд трагических случаев с нападением бездомных животных. В подмосковном Пушкино собака напала на двоих маленьких детей: в результате четырехлетняя девочка получила многочисленные раны лица, ее госпитализировали. В Тюмени бойцовская собака сильно искусала двухлетнего малыша. В марте в Астрахани на уличной парковке было обнаружено растерзанное тело со следами укусов собак 44-летней женщины. Экспертиза показала, что пострадавшая умерла от болевого шока и потери крови.

Сегодня в отношении бездомных животных федеральным законом предусмотрены лишь «отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания». Однако это не решает проблему, потому что собака не становится «лояльной и доброй». Отчасти урегулированию ситуации помогает стерилизация, но процесс естественной убыли бродячих животных идет медленно. На этом фоне законодатели считают необходимым разрешить эвтаназию животных безболезненным способом, если они проявляют агрессию по отношению к человеку или другим животным, отметили в комитете.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

«Владелец собаки может принять решение по усыплению животного, а питомник почему-то, который финансируется государством, обязан пожизненно содержать даже агрессивную и больную собаку», — говорится в общих тезисах к законопроекту, представленных комитетом «Известиям».



Итоговые поправки, которые будут представлены в форме законопроекта, парламентарии обсудят 11 мая на заседании экспертного совета комитета Госдумы по экологии с участием общественников, представителей регионов, приглашенных экспертов. 12 мая документ утвердят на заседании комитета Госдумы по экологии, рассмотрение в первом чтении планируется уже на первой пленарной неделе с 16 по 18 мая, уточнили в ГД.