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Движение беспилотных грузовиков запустили по трассе М-11 «Нева»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Тягач совершил первый проезд 684 км в беспилотном режиме по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву во вторник, 13 июня.

Беспилотный тягач ехал без груза, передает агентство городских новостей «Москва». На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

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Ранее в этот день автоэксперт Игорь Моржаретто заявил в беседе с НСН, что беспилотные «КамАЗы» рано или поздно смогут заменить дальнобойщиков на скоростных трассах, но пока для их внедрения не хватает возможностей.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.

В сентябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия является лидером по беспилотному транспорту в мире.

В марте 2022 года правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта. Согласно программе, беспилотные автомобили смогут эксплуатироваться с водителем-испытателем в салоне на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и инновационного центра «Сколково».

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