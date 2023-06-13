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Лукашенко объяснил помилование Протасевича его раскаянием

Лукашенко заявил, что Протасевич раскаялся в содеянном и никого не убивал на фронте
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Фото: ТАСС/Наталья Таланова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время рабочей поездки в Минскую область, рассказал, почему принял решение о помиловании блогера и бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским) Романа Протасевича. Об этом пишет БелТА 13 июня.

По словам белорусского лидера, Протасевич сделал всё, что обещал, и признал свои ошибки.

«Этот парень сделал всё, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал», — констатировал президент.

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3 мая текущего года Минским областным судом Роман Протасевич был приговорен к 8 годам колонии. Ему вменяли публикацию деструктивных информационных материалов, а также призывы к протестно настроенным гражданам совершать акты терроризма. В конце мая Александр Лушкашенко принял решение о помиловании блогера.

После этого Протасевич выразил президенту благодарность. Кроме того, он заявил, что не намерен уезжать из Белоруссии и хочет быть полезным государству. Экс-главред NEXTA отметил, что уже имеет некоторые профессиональные планы, но пока не уверен в их реализации.

В 2020 году в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, в стране прошли акции протеста. Сам Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года. В начале следующего месяца он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.

Другие фигуранты уголовного дела, среди которых Степан Путило и Ян Рудик, приговорены к 20 годам и к 19 годам колонии соответственно. Осужденные признаны виновными в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента Белоруссии и других преступлениях.

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