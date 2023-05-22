Протасевич заявил о желании остаться в Белоруссии

Блогер и экс-главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии канал признан экстремистским) Роман Протасевич заявил, что останется в Белоруссии после помилования. Об этом он сказал 22 мая, отвечая на вопрос журналистов.

«Безусловно. Я явно буду настроен на созидание. Буду стараться уделять максимум времени своей семье и в целом думать о чем-то хорошем», — сказал Протасевич.

Он отметил, что уже имеет некоторые профессиональные планы, но пока не уверен в их реализации.

Ранее в этот день Протасевич рассказал о своем помиловании. Официально эта информация не была подтверждена.

3 мая Минский областной суд приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Было установлено, что экс-редактор NEXTA публиковал деструктивные информационные материалы и призывал протестно настроенных граждан совершать акты терроризма.

Позднее, 18 мая, в суде сообщили, что приговор вступил в законную силу, решение судей блогер обжаловать не стал. На уточняющий вопрос о том, взят ли Протасевич под стражу, представитель суда отметила, что «это в порядке исполнения». До этого времени осужденный оставался под домашним арестом.

Протасевич был задержан в Минске в мае 2021 года. Он дал признательные показания по делу об организации протестов в Белоруссии.