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За год квартиры в новостройках России подешевели на 3%

Аналитики «Авито Недвижимости»: за год квартиры в новостройках России подешевели на 3%
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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По итогам мая текущего года средняя стоимость квартиры в новостройке составила 6,1 млн рублей — это на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. Средняя цена 1 кв. м сократилась на 1% за год (до 136 тыс. рублей) и на 0,1% за месяц. Об этом «Известиям» сообщили в «Авито Недвижимости» 13 июня.

По данным экспертов, в 15 из 33 регионов, участвовавших в исследовании, стоимость квартир в новостройках снизилась.

Как рассказали аналитики, заметнее всего цены просели в Калининграде (–19%, с 7 млн до 5,7 млн рублей), Севастополе (–15%, с 6,7 млн до 5,6 млн рублей) и Ульяновске (–13%, с 4,8 млн до 4,2 млн рублей). В Москве квартиры в новостройках стали доступнее на 4% — цена уменьшилась с 13,8 млн до 13,3 млн рублей. В ряде городов, наоборот, средние цены на первичном рынке выросли: в Омске — на 44% (с 4,1 млн до 5,9 млн рублей), в Красноярске — на 30% (с 5,3 млн до 6,8 млн рублей), в Краснодаре — на 23% (с 5,4 млн до 6,7 млн рублей).

«За год объем предложения на первичном рынке недвижимости увеличился на 51%, в то время как спрос вырос только на 24%. С этим связано небольшое снижение стоимости квартир в новостройках по сравнению с маем 2023 года. Сравнение средних цифр за апрель и май показывает, что рынок замер в ожидании новостей извне. И хотя колебания цен на локальных рынках в разных городах существуют, они разнонаправленные и не задают какой-либо вектор, актуальный для всей страны (например, на снижение или рост стоимости квартир)», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Также аналитики рассказали, что по изменению стоимости квадратного м квартир в новостройках ситуация несколько отличается. Хотя лидером по падению цены за год выступает Калининград (–13%, снижение со 114 до 99 тыс. рублей за 1 кв. м), в топ-3 и Ростов-на-Дону (–6%, со 116 тыс. до 110 тыс. рублей) и Ярославль (–5%, с 94 тыс. до 89 тыс. рублей). Подорожал «квадрат» сильнее всего в Красноярске (+27%, с 91 тыс. до 115 тыс. рублей), Сочи (+27%, с 297 тыс. до 379 тыс. рублей) и Краснодаре (+26%, с 117 до 148 тыс. рублей).

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Ранее, 4 июня, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что порядка 20% продаваемых в стране квартир находится в домах, построенных после 2020 года.

3 июня в «Авито Недвижимости» сообщили, что 63% от всех новостроек в РФ застройщики продают с отделкой. Среди 16 городов-миллионников больше всего таких объектов в Новосибирске (88% квартир с отделкой от общего объема предложения), Красноярске (87%), Омске (87%), Уфе (83%), Екатеринбурге (по 77%) и в Волгограде (77%).

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