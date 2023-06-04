Россияне распродают новые квартиры

Порядка 20% продаваемых в России квартир находится в домах, построенных после 2020 года. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Для рынка новостроек это существенная конкуренция, поскольку это уже готовое жилье, которое часто продается с хорошим дисконтом от существующей рыночной цены и нередко с ремонтом, мебелью и бытовой техникой, то есть у покупателя исключены дополнительные капитальные затраты на обустройство жилья. На первичном же рынке не так много квартир с ремонтом и мебелью, когда у покупателя есть возможность всё приобрести в рамках одного ипотечного кредита», — пояснил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Такой большой объем предложения квартир в новых домах связан с ажиотажным спросом на новостройки последние несколько лет, пояснил он.

«Доля инвестиционных покупок в пиковые периоды спроса доходила до 18–20% от общего объема сделок. Сейчас эти квартиры постепенно выходят на рынок. Где-то — по причине достигнутого уровня инвестиционной доходности, где-то — из-за большой долговой нагрузки», — добавил Хусаинов.

По подсчетам компании, сейчас на вторичном рынке 20% квартир в домах, построенных после 2020 года, еще 25,5% — в домах, введенных в эксплуатацию в период с 2010 по 2020 год, 9% — в период с 2000 по 2010 годы, 7% — в период с 1990 по 2000 год, по 12% приходится на квартиры в домах с 1980 по 1990 год и с 1970 по 1980 год. Остальное — квартиры в домах, построенных до 1970 года.

«В оценке этого тренда нужно учитывать и существенно выросшую популярность семейной ипотеки и действие программы материнского капитала. Часть молодых семей, приобретавших квартиры последние 10–15 лет, сейчас озадачены расширением и улучшением жилищных условий, поэтому продают свое стартовое жилье, чтобы купить большей площади», — подытожил эксперт.

3 июня аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» отметили, что в Московском регионе зафиксирован дисбаланс спроса и предложения на недорогое вторичное жилье. Как рассказали специалисты, возросшая активность покупателей на рынке в первом полугодии привела к резкому снижению количества ликвидных лотов. Чаще всего клиенты приобретали одно- и двухкомнатные квартиры в ценовом диапазоне от 7 млн до 15 млн рублей.

В мае эксперты назвали города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье. В их список вошли Истра, Видное, Фрязино и Чехов.