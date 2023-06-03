Эксперты предсказали дефицит недорого вторичного жилья в Московском регионе

В Московском регионе зафиксирован дисбаланс спроса и предложения на недорогое вторичное жилье. Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» прогнозируют дефицит такого предложения во второй половине 2023 года.

Как рассказали специалисты, возросшая активность покупателей на рынке в первом полугодии привела к резкому снижению количества ликвидных лотов. Чаще всего клиенты приобретали одно- и двухкомнатные квартиры в ценовом диапазоне от 7 млн до 15 млн рублей. Портфель лотов компании в данном сегменте в указанном коридоре цен реализован почти на 65%, отметили эксперты.

«В случае сохранения темпа продаж ликвидной жилой недвижимости на вторичном рынке Москвы и Московской области во втором полугодии может возникнуть дефицит недорогих квартир с оптимальными качественными характеристиками», — спрогнозировали специалисты.

Рост спроса на ликвидные лоты в I и II кварталах во многом обусловлен отложенным спросом 2022 года, а также стабилизацией эмоционального состояния покупателей. Люди, выдержав паузу, начали активно приобретать самые доступные квартиры комфорт-класса, пояснили в компании.

Как полагают аналитики, для восстановления баланса спроса и предложения ликвидных лотов массового сегмента на рынок до сентября должно выйти не менее 25% таких объектов от объема, существовавшего в начале года.

«Сегодня наблюдается очевидный дисбаланс спроса и предложения на недорогие квартиры. На один лот претендуют 3–4 покупателя и продавцы таких объектов находятся в достаточно выгодном положении, так как могут отказаться от предоставления дисконта. Однако, если ориентироваться на сделки компании, собственники продолжают делать покупателям комплимент в виде скидки до 3% от стоимости лота. Также наблюдается динамика к увеличению спроса на квартиры бизнес-класса нижнего ценового порога — от 14 млн рублей. Часть клиентов готова «ужаться» в метраже и приобрести жилье классом выше и в более удобной локации», — сказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее, в мае, эксперты назвали города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье. В их список вошли Истра, Видное, Фрязино и Чехов.