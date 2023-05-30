Названы города с самыми подешевевшими квартирами на вторичном рынке в Подмосковье

Истра, Видное, Фрязино и Чехов возглавили рейтинг городов Московской области по темпам снижения средней стоимости кв. м жилья на вторичном рынке за год, сообщили «Известиям» в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» 30 мая.

Сильнее всего с мая 2022 года по май 2023-го цена упала в подмосковной Истре — на 14,3% (в среднем до 131 328 рублей за 1 кв. м). На втором месте — Видное (снижение на 6,2%, до 157 369 рублей), на третьем Фрязино и Чехов (снижение на 5,9%, в первом городе средняя стоимость 1 кв. м — 111 839 рублей, во втором — 114 860 рублей).

«В наибольшем минусе локации, наиболее переоцененные в прежние годы, которые дорожали ранее быстрее рынка в целом. Истра — один из таких примеров», — отметил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Эксперт уточнил, что с одной стороны, этот город находится на экологичном западном направлении, поэтому во время пандемии коронавируса и карантина Истра стала одной из точек притяжения спроса, в результате квартиры там подорожали больше, чем в среднем по Подмосковью. Кроме того, недавно закончилось строительство ЦКАД в этом секторе, улучшившее транспортную доступность.

«Но всему есть предел, и подорожание опережающими темпами обычно заканчивается последующим откатом назад. Также цены на жилье в Истре были раздуты ожиданиями прихода туда диаметра D2, но пока этот диаметр остановился в Нахабино и планы по его продлению дальше в область относятся ближе к 2030 году. При этом Истра все же находится довольно далеко от Москвы, за ЦКАД, в отличие от сопоставимых по цене городов-сателлитов на востоке столицы», — подчеркнул Репченко.

В рейтинг подмосковных городов с самым подешевевшим за год жильем также вошли Лобня (в среднем 147 754 рублей за 1 кв. м), Лыткарино (125 744 рублей), Одинцово и Трехгорка (177 258 рублей), Климовск и Львовский (137 892 рублей), Химки и Сходня (176 264 рублей), Долгопрудный (183 046 рублей), Воскресенск (82 211 рублей), Красногорск (182 838 рублей), Котельники и Дзержинский (162 986 рублей), Мытищи (166 929 рублей).

Аналитики уточнили, что в целом по Московской области квартиры на вторичном рынке за 12 месяцев подешевели на 2,9%, до 151 018 рублей за 1 кв. м.

Ранее, 27 мая, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что с начала года число выставленных на продажу квартир на российском вторичном рынке упало на 8,4%. Как объяснил директор по продажам Сергей Зайцев, одна из основных причин снижения объема предложения заключается в том, что в 2022-м часть покупателей из-за субсидируемых застройщиками ставок делала выбор в пользу новостроек. При этом в настоящее время набирает обороты обратная тенденция, когда растет интерес к готовому жилью, добавил он.