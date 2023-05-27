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Число квартир в продаже на вторичном рынке сократилось на 8,4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С начала года количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке снизилось на 8,4%. Об этом 27 мая «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Объем предложения на рынке вторичного жилья в России прирастал рекордными темпами с апреля по сентябрь прошлого года, а начиная с октября он начал сокращаться. Исключением стал только январь 2023 года, когда фиксировался рост выставленных на продажу квартир», — рассказывал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, в феврале количество продаваемых на вторичном рынке квартир снизилось на 0,6%, в марте — на 5,3%, в апреле — на 1,5%, а по итогам мая снижение может составить еще около 1%.

«Одна из основных причин снижения объема предложения в растущем спросе на готовое жилье заключается в том, что в прошлом году часть покупателей из-за субсидируемых застройщиками ставок делала выбор в пользу новостроек, сейчас набирает обороты обратная тенденция, когда растет интерес к готовому жилью», — пояснил Зайцев.

Также эксперт сообщил, что следом за сокращением объема предложения начали уменьшаться и средние скидки в сегменте вторичного жилья: если на пике прироста количества продаваемых квартир они доходили до 6%, то за последние несколько месяцев уже снизились до 4,2–4,5%. А реальная средняя цена продажи вторичного жилья в России за апрель резко увеличилась на 2,9%, а по итогам мая может прибавить ещё около 1–1,5%, рассказал Зайцев.

«За прошлый год средняя цена вторичного жилья из-за менее конкурентных ипотечных ставок в этом сегменте и сдержанного спроса росла не так активно, как на первичном рынке, и сейчас активно отыгрывает позиции», — подытожил эксперт.

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Ранее, 21 мая, «Известиям» в федеральной компании «Этажи» сообщили, что за последние 12 месяцев средний дисконт, который собственники квартир готовы делать при продаже своей недвижимости, достиг минимальных значений. По словам эксперта, часть продавцов не предоставляет скидки из-за ощущения высокого спроса. Но это происходит потому, что перед покупкой люди стали рассматривать больше вариантов.

Как 9 мая аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», интерес к покупке недвижимости в первую неделю мая оказался выше всех ожиданий. Отмечалось, что по итогам апреля доля спроса на загородную недвижимость выросла уже до 20,9%.

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