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Рекордный интерес к недвижимости зафиксирован в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Интерес к покупке недвижимости в первую неделю мая оказался выше всех ожиданий. Об этом «Известиям» 9 мая сообщили аналитики федеральной компании «Этажи».

«Обычно на фоне длинных выходных дней в мае отмечается стагнация спроса на рынке недвижимости, в этом году спрос очень активный и фактически находится на уровне рабочих дней апреля, что выше традиционных майских показателей», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По словам эксперта, основной спрос сейчас сконцентрирован в сегменте загородной недвижимости.

«Ажиотажный спрос на загородную недвижимость сохраняется, нередко доля заявок на покупку земельных участков, дач и частных домов в крупных городах доходит до 80–90% от всех обращений, такое бывает крайне редко. Основная причина, конечно, это низкие ипотечные ставки в этом сегменте», — пояснил эксперт.

Доля спроса в сегменте загородной недвижимости растет с начала года. Если в декабре она составляла 17,1% от общего количества заявок, 53,2% приходилось на вторичную недвижимость и 29,7% на новостройки, то по итогам апреля доля спроса на загородную недвижимость выросла уже до 20,9%, отметил он.

«В мае доля спроса на загородную недвижимость продолжит расти и вполне может превысить 25%», — подытожил Зайцев.

Недвижимое могущество: ценам на жилье прогнозируют длительную стагнацию
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Ранее, 3 мая, в «ИНКОМ-Недвижимости» сообщили «Известиям», что на вторичном рынке Москвы нормальные квартиры быстро продаются по рыночной стоимости, в результате намечается дефицит ликвидного предложения.

По информации аналитиков, среднестатистические цены на вторичном рынке жилья «старой» Москвы находятся на прежнем уровне: 1 кв. м стоит 274,9 тыс. рублей, а медианная стоимость квартиры составляет 14,26 млн рублей.

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