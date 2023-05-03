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Эксперты заявили о намечающемся дефиците ликвидного жилья на вторичном рынке Москвы

Эксперт Шлома: на вторичном рынке жилья в Москве назревает дефицит ликвидного предложения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На вторичном рынке Москвы нормальные квартиры быстро продаются по рыночной стоимости, в результате намечается дефицит ликвидного предложения, сообщили «Известиям» 3 мая в «ИНКОМ-Недвижимости».

«Сегодня нет никакой проблемы продать нормальную квартиру по рыночной стоимости, такие объекты покидают экспозицию очень быстро — мы видим, что постепенно назревает дефицит ликвидного предложения, самые интересные с точки зрения цены варианты уже ушли, их нет. Соответственно, остаются те, что чуть дороже, и приходящие на рынок новые продавцы при оценке своих квартир ориентируются именно на них», — сказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

При этом, по его словам, спрос остается стабильно хорошим, однако не увеличивается.

«Согласно статистике компании, в апреле он (спрос. — Ред.) на 5% снизился от мартовского значения — вероятно, как раз по причине того, что сократилось число «вкусных» предложений с низкими ценами. С другой стороны, по нашим наблюдениям, покупатели стали реже торговаться: если раньше любой из них рассчитывал на торг и практически каждый получал скидку, то теперь этот маневр зачастую не срабатывает», — добавил Шлома.

По информации аналитиков, среднестатистические цены на вторичном рынке жилья «старой» Москвы находятся на прежнем уровне: 1 кв. м стоит 274,9 тыс. рублей, а медианная стоимость квартиры составляет 14,26 млн рублей.

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Ранее, 30 апреля, эксперты компании «Бон Тон» сообщили «Известиям», что за месяц спрос на апартаменты в столице вырос в два раза.

25 апреля стало известно, что, по информации Asterus, по итогам марта на рынке новостроек «старой» Москвы выросло число сделок до 5,5 тыс., что сопоставимо с результатами декабря 2022-го.

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