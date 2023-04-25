Рынок новостроек Москвы побил декабрьский рекорд по количеству сделок

По итогам марта на рынке новостроек «старой» Москвы выросло число сделок до 5,5 тыс., что сопоставимо с результатами декабря 2022 года. По мнению эксперта ASTERUS, это связано с реализацией будущего спроса и ослаблением рубля.

При этом, по информации аналитиков, в целом итоги I квартала 2023-го уступают результатам аналогичного периода прошлого года. Количество сделок на рынке новостроек «старой» Москвы за первые три месяца сократилось на 24% по сравнению с прошлым годом

«Такие показатели [за март], впрочем, говорят не о росте спроса на новостройки, а о реализации будущего спроса на жилье. Как и в декабре, девелоперы используют для мотивации покупателей планы Центробанка (ЦБ) по ужесточению требований к ипотечным кредитам. Если в конце года это были активно подогреваемые слухи о «конце» субсидирования ипотечной ставки, то сейчас драйвером спроса стали майские планы по увеличению размера первоначального взноса по ипотечным кредитам до 30% и установке контроля за максимальной долговой нагрузкой покупателя — не выше 60% от его ежемесячных доходов», — объяснила коммерческий директор ASTERUS Вера Стефан.

Больше 50% ипотечных сделок на первичном рынке жилья в столице заключатся с первоначальным взносом не выше 20%. Поэтому риск копить на первоначальный взнос сумму почти в два раза превышающую ту, что достаточно в настоящее время, стимулирует покупателей быстрее принимать решение о выходе на сделку. Таким образом, результаты марта — это следствие повышенного спроса, вызванного возможными изменениями условий получения ипотеки.

«Когда решения ЦБ вступят в силу, спрос, вероятно, не удержится на нынешнем уровне и неминуемо снизится на период адаптации покупателей к новым условиям», — добавила эксперт.

По мнению Стефан, мощным драйвером для роста спроса в марте стало также изменение курса доллара. Несмотря на внешнеполитическую ситуацию россияне по-прежнему стремятся вложить свои сбережения на фоне ослабления рубля. И квартиры становятся тем самым надежным активом, который выбирают люди для сохранения средств.

По итогам марта доля ипотечных сделок в общем объеме составила 72%. С июня 2022 года этот показатель уверенно держался около 80%, но с начала 2023-го начал постепенно снижаться.

Средняя цена 1 кв. м на рынке новостроек «старой» Москвы в марте выросла на 8% относительно февраля, и достигла максимального уровня с декабря 2020 года. Это произошло за счет сокращения доли законтрактованных лотов комфорт-класса и увеличения доли квартир бизнес-класса и сегмента элитного жилья.

20 апреля сообщалось, что, как рассказали аналитики «Метриум» со ссылкой на данные столичного Росреестра, за I квартал 2023 года в Москве заключили 33,1 тыс. договоров купли-продажи вторичного жилья, что на 19% меньше, чем в аналогичный период 2022 года (40,9 тыс. соглашений). Текущие показатели также сопоставимы с результатами I квартала 2021 или 2020 года, отметили эксперты.