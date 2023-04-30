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Спрос на апартаменты в Москве вырос вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За месяц спрос на апартаменты в Москве вырос в два раза. Об этом «Известиям» 30 апреля сообщили аналитики компании «Бон Тон».

Но в годовой динамике продолжается снижение на 18%. На долю спроса на апартаменты приходится всего 8,5%, уточнили эксперты.

По данным аналитиков, большая часть продаж осуществляется в комфорт-классе (54%), спрос на который за месяц вырос в 2,5 раза. Этот сегмент апартаментов быстро сокращается. На сегодняшний день на его долю приходится чуть больше четверти экспозиции: 26,6% (+1,9% за месяц, –5,1% за год).

«На втором месте по спросу находится бизнес-класс с долей 37,5%, продажи в котором выросли в 1,6 раза. Экспозиция данного формата составляет половину рынка апартаментов — 50,1% (+3,6% за месяц, +10,6% за год). Премиум-класс хоть и сохраняет скромные 8,5%, при этом спрос за месяц вырос в три раза. На его долю приходится 21,3% (–5% за месяц, –0,8% за год)», — отметили аналитики.

Также специалисты рассказали, что в структуре спроса продолжают лидировать малоформатные лоты. Средняя площадь реализованных лотов сократилась на 6,7%, до 38,4 кв. м, подчеркнули в компании.

«Больше половины спроса у студий — 51,9%. На однокомнатные лоты приходится 20,7%, на двухкомнатные — 19,7%. Наименьшую долю занимают трехкомнатные и четырехкомнатные лоты — 6,3% и 1,4% соответственно», — сообщили эксперты.

Отмечается, что основой целью приобретения апартаментов остается инвестиционная составляющая. Часть этого спроса удовлетворяется апартаментами стандарт-класса, которые реализуются в проектах после капитального ремонта и реконструкции.

«По уровню цены апартаменты остаются более привлекательными в этом смысле по сравнению с квартирами. Средневзвешенная цена квадратного метра апартаментов в комфорт-классе составляет 270 тыс. рублей, в бизнес-классе — 375 тыс. рублей, что на 5,5% и 15% ниже, чем в квартирах того же класса. Исключение составляют апартаменты стандарт-класса (308 тыс. рублей) и премиум-класса (856 тыс. рублей), что выше, чем в квартирах, на 7%. Это объясняется структурой предложения по типу лотов и стадией строительной готовности», — пояснил управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

По данным экспертов, средняя стоимость апартаментов составляет 22,1 млн рублей (–4% за месяц, +10% за год). Самый бюджетный вариант апартаментов среди округов доступен в ЮВАО, где стоимость лота снизилась за месяц на 5% и составила 10,7 млн рублей (–5% за месяц, +14% за год). Самым дорогим округом остается ЦАО — 68 млн рублей (–5% за месяц, –14% за год), добавили аналитики.

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Ранее, 22 апреля, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в крупных городах России могут появится микроквартиры площадью менее 6–7 кв. м.

По его словам, современные покупатели квартир на фоне роста стоимости квадратного метра стали более рационально относиться к зонированию пространства и «лишним» площадям, поэтому готовы экономить за счет приобретения более дешевых квадратных метров в кладовке для хранения сезонных вещей.

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