Эксперт спрогнозировал появление особых микроквартир в России

В крупных городах России могут появится микроквартиры площадью менее 6–7 кв. м. Такой прогноз «Известиям» озвучил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Тренд на появление микроквартир актуален для мегаполисов во всем мире, когда всё больше функциональных пространств появляется в местах общего пользования и выносится за пределы квартиры. Фактически часть такой концепции реализуется в коливингах и апартаментах», — рассказал Зайцев.

По словам эксперта, современные покупатели квартир на фоне роста стоимости квадратного метра стали более рационально относиться к зонированию пространства и «лишним» площадям.

«Сейчас покупатели готовы экономить за счет приобретения более дешевых квадратных метров в кладовке для хранения сезонных вещей, сокращая тем самым требования к площади самой квартиры», — рассказал отметил он.

По мнению Зайцева, тренд на создание в домах мест общего пользования в ближайшем будущем будет только усиливаться.

«Уже сейчас есть дома с общественными постирочными, коворкингами для работы и деловых встреч, лобби для общения с друзьями; если такой формат станет популярным среди нового поколения, то тренд на создание такого жилья для одиноких людей будет только нарастать», — подытожил эксперт.