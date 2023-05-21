Реклама
Прямой эфир
Мир
Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО
Мир
Ватикан подтвердил поручение кардиналу Зуппи мирной миссии на Украине
Мир
Зеленский признал потерю ВСУ Артемовска
Мир
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за наводнения на родине
Общество
Умер замминистра науки и высшего образования Петр Кучеренко
Мир
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Мир
Макрон назвал делом чести предоставление Зеленскому самолета для визита в Японию
Общество
Лесной пожар подошел к поселку в Свердловской области
Мир
NYT назвала саммит G7 в Хиросиме «клубом нелюбимых лидеров»
Общество
Циклон принес на Камчатку майский снег
Мир
Шольц призвал не устраивать из мирных переговоров заморозку украинского конфликта
Мир
Шольц не стал обсуждать участие ФРГ в поставках истребителей F-16 на Украину
Мир
Разбитую гитару Кобейна продали на американском аукционе почти за $600 тыс.

В России рекордно снизились скидки на жилье

Компания «Этажи»: средний дисконт от собственников жилья достиг минимальных значений
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средний дисконт, который собственники квартир готовы делать при продаже своей недвижимости, достиг минимальных значений за последние 12 месяцев и сейчас составляет 4,4%, сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Спрос на вторичное жилье сейчас относительно стабильный. При этом объем предложения перестал так активно расти, как было в прошлом году, когда за месяц база продаваемых объектов могла увеличиться на 10–15%. Поэтому продавцы более сдержанно подходят к дисконту при продаже своих квартир», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании Александр Иванов.

По словам эксперта, часть продавцов не предоставляет скидки из-за ощущения высокого спроса. Но это происходит потому, что перед покупкой люди стали рассматривать больше вариантов.

«Покупатели же, напротив, нацелены на поиск квартир с максимальным дисконтом, этим сейчас пользуются те, кто хочет в максимально короткий срок продать свою недвижимость», — отметил Иванов.

Несмотря на то что средний дисконт при продаже вторичного жилья в мае этого года впервые за прошедший год приблизился к 4%, он всё равно остается относительно высоким. Например, в марте 2022 года он составлял всего 2,2%, с апреля 2022 года начал активно расти и к январю 2023 года достиг 5,9%.

«С января на фоне отмены околонулевых ставок на новостройки покупатели стали возвращаться на рынок вторичного жилья. Дисконт начал снижаться, а собственники стали стараться продать квартиры с максимальной выгодой для себя. Судя по динамике изменения среднего уровня торга, цены на вторичном рынке в ближайшей перспективе при сохранении ипотечных ставок снижаться не будут», — подытожил эксперт.

Недвижимое могущество: ценам на жилье прогнозируют длительную стагнацию
Как эксперты оценивают ситуацию на рынке и стоит ли ждать снижения стоимости квартир

Ранее в мае аналитики «Метриума» сообщили «Известиям», что по итогам апреля в Москве заключили больше сделок с жилой недвижимостью и ипотекой, чем в любой из предыдущих 12 месяцев. Эксперты полагают, что рынок преодолел минимум активности покупателей и сейчас мы находимся на траектории стабилизации или умеренного роста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023