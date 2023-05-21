В России рекордно снизились скидки на жилье

Средний дисконт, который собственники квартир готовы делать при продаже своей недвижимости, достиг минимальных значений за последние 12 месяцев и сейчас составляет 4,4%, сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Спрос на вторичное жилье сейчас относительно стабильный. При этом объем предложения перестал так активно расти, как было в прошлом году, когда за месяц база продаваемых объектов могла увеличиться на 10–15%. Поэтому продавцы более сдержанно подходят к дисконту при продаже своих квартир», — рассказал ведущий аналитик федеральной компании Александр Иванов.

По словам эксперта, часть продавцов не предоставляет скидки из-за ощущения высокого спроса. Но это происходит потому, что перед покупкой люди стали рассматривать больше вариантов.

«Покупатели же, напротив, нацелены на поиск квартир с максимальным дисконтом, этим сейчас пользуются те, кто хочет в максимально короткий срок продать свою недвижимость», — отметил Иванов.

Несмотря на то что средний дисконт при продаже вторичного жилья в мае этого года впервые за прошедший год приблизился к 4%, он всё равно остается относительно высоким. Например, в марте 2022 года он составлял всего 2,2%, с апреля 2022 года начал активно расти и к январю 2023 года достиг 5,9%.

«С января на фоне отмены околонулевых ставок на новостройки покупатели стали возвращаться на рынок вторичного жилья. Дисконт начал снижаться, а собственники стали стараться продать квартиры с максимальной выгодой для себя. Судя по динамике изменения среднего уровня торга, цены на вторичном рынке в ближайшей перспективе при сохранении ипотечных ставок снижаться не будут», — подытожил эксперт.

Ранее в мае аналитики «Метриума» сообщили «Известиям», что по итогам апреля в Москве заключили больше сделок с жилой недвижимостью и ипотекой, чем в любой из предыдущих 12 месяцев. Эксперты полагают, что рынок преодолел минимум активности покупателей и сейчас мы находимся на траектории стабилизации или умеренного роста.