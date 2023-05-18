В Москве установлен годовой рекорд спроса на жилье 

По итогам предыдущего месяца в Москве заключили больше сделок с жилой недвижимостью и ипотекой, чем в любой из предыдущих 12 месяцев. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриума», ссылаясь на данные столичного Росреестра.

«В целом спрос стабилизировался. Но в то же время уже можно сказать, что рынок преодолел минимум активности покупателей, и сейчас мы находимся на траектории стабилизации или умеренного роста. По продажам в наших проектах мы можем подтвердить, что два последних месяца — самые активные по меньшей мере с лета 2022 года», — сказала генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По данным аналитиков, схожую динамику продемонстрировал спрос на ипотеку. В апреле 2023 года Росреестр Москвы зафиксировал 11,6 тыс. соглашений между заемщиками и банками, что на 1% больше, чем в марте. Между тем в апреле 2022 года было зарегистрировано 8 тыс. ипотечных сделок, то есть в годовом измерении спрос заемщиков повысился на 45%. Последний максимум рынок ипотеки продемонстрировал в прошлом месяце (11,5 тыс. сделок), рассказали эксперты.

По информации «Метриума», на рынке вторичного жилья активность покупателей также повысилась. Было зарегистрировано почти 15 тыс. договоров купли-продажи, что на 1% больше, чем в марте (14,8 тыс.). Предыдущий максимум был в марте (11,5 тыс. сделок). В годовом измерении активность клиентов во вторичном сегменте увеличилась на 31%. В апреле 2022 года Росреестр зарегистрировал 11,4 тыс. сделок купли-продажи, добавили специалисты.

«Число сделок на рынке строящегося жилья в апреле на 15% выше среднемесячного числа сделок в успешном 2021 году. Активность заемщиков ипотеки также оказалась на 9% выше, чем в среднем по 2021 году. Во вторичном секторе жилья апрельский показатель сопоставим со среднемесячным числом сделок в 2021 году. Впрочем, пока однозначно говорить о восстановлении спроса преждевременно хотя бы потому, что объем предложения сейчас заметно выше и конкуренция застройщиков обострена. Не исключено, что мы всё еще имеем дело с реализацией отложенного спроса, за которой может последовать спад», — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.