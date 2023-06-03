Почти две трети квартир в новостройках РФ продаются с отделкой 

Среди всех российских городов-миллионников наибольшая доля квартир с отделкой — в Новосибирске, Красноярске и Омске, наименьшая — в Самаре. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

По информации компании, 63% от всех новостроек в РФ застройщики продают с отделкой. Среди 16 городов-миллионников больше всего таких объектов в Новосибирске (88% квартир с отделкой от общего объема предложения), Красноярске, Омске (по 87% в каждом), Уфе (83%), Екатеринбурге и в Волгограде (по 77% в каждом).

Реже всего новостройки с отделкой можно найти в Самаре (42%), Ростове-на-Дону и Казани (по 55% в каждом), добавили эксперты.

По данным аналитиков, доли предложений новостроек с предчистовой и чистовой отделкой в среднем по России приблизительно равны и составляют 51% и 49% соответственно. Однако от региона к региону это соотношение сильно колеблется, рассказали в компании.

Например, с чистовой отделкой чаще всего продают квартиры в Москве и Екатеринбурге (по 76% от всех предложений с отделкой в городе), а также в Санкт-Петербурге (74%). Реже всего такой формат предлагают девелоперы в Уфе (5% от предложений с отделкой), Казани (10%) и Самаре (18%), следует из исследования компании.

«В целом квартира с отделкой дороже в сравнении с вариантом без нее. Но по факту это может быть выгодно. Отделка входит в стоимость квартиры, которую покрывает ипотека. И если нет денег на ремонт, то это хороший вариант получить его по стоимости ипотеки, а не потребительского кредита. Кроме того, переехать в квартиру с отделкой можно сразу и, например, не терять деньги на параллельную аренду жилья», — сказал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Ранее, в мае, аналитики VSN Realty рассказали «Известиям» о самой дешевой новостройке бизнес-класса в Москве. Так, минимальная стоимость лота составляет 6,96 млн рублей — цена за 29,9 кв. м без отделки.