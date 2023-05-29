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Названа самая дешевая новостройка бизнес-класса в Москве

VSN Realty: минимальная стоимость новостройки бизнес-класса в Москве — 6,96 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минимальная стоимость лота среди новостроек бизнес-класса в столице составляет 6,96 млн рублей — стоимость за 29,9 кв. м без отделки. Об этом «Известиям» сообщили аналитики VSN Realty 29 мая.

По данным экспертов, в границах старой Москвы строится 38 жилых комплексов бизнес- и премиум-класса, которые будут введены в эксплуатацию со II по IV квартал 2023 года.

Также в компании рассказали, что в пределах бюджета до 10 млн рублей покупатели в настоящее время могут выбрать лоты в следующих проектах: 8,2 млн рублей за недвижимость, площадью 19 кв. м (без отделки); 8,5 млн рублей за 21,2 кв. м (без отделки); 9,1 млн рублей за 21 кв. м (без отделки), 9,7 млн рублей 24,4 кв. м (с отделкой white box).

В выборку вошли также семь премиальных проектов. Диапазон минимального бюджета покупки в них составляет от 20,1 млн и до 601 млн рублей за последний лот, уточнили специалисты.

«Покупателям, которые планируют максимально быстрый переезд, есть из чего выбрать: в экспозиции сегодня 4 тыс. лотов. Цены и метражи в комплексах с высокой стадией готовности самые разнообразные. Стоит отдельно отметить, что в нише «бизнес» есть девять проектов, где максимальная площадь находится в диапазоне от 150 до 260 кв. м, что всегда актуально для семей, где двое и более детей», — добавил гендиректор VSN Realty Яна Глазунова.

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10 мая аналитики банка «ДОМ.РФ» представили результаты исследования, согласно которым жилье в строящихся домах в среднем по России обходится покупателям на 30% дороже жилья на вторичном рынке.

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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