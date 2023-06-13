Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле

Швеция может стать членом Североатлантического альянса (НАТО) уже к началу июльского саммита блока в Вильнюсе. Как 13 июня заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, для этого страна прошла долгий путь.

«Я уверен, что Швеция станет полноправным членом [НАТО]. Возможно, что это произойдет к саммиту НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, но я не могу этого гарантировать <...>. Швеция <...> приобрела статус, благодаря которому теперь всё больше интегрируется в структуру НАТО. Но нам нужна полная ратификация», — цитирует Столтенберга телеканал PBS.

Как добавил генсек, альянс прилагает все усилия, чтобы это произошло как можно скорее, пишет «Газета.Ru».

Кроме того, Столтенберг анонсировал, что на предстоящем саммите члены НАТО снова пообещают нарастить военную помощь Украине и обязуются помогать стране и дальше, в долгосрочной перспективе.

«Союзники по НАТО выразят решительную поддержку Украине не только на словах, но и на деле. Я абсолютно уверен, что будут сделаны новые заявления о значительной военной поддержке, ее пообещают сохранить и усилить», — сообщил Столтенберг.

Саммит НАТО будет проходит в столице Литвы 11–12 июля.

Ранее, 13 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс на предстоящих консультациях по этому вопросу, назначенных на 14 июня. Как указали авторы материала, Анкара по-прежнему хочет, чтобы Швеция сделала больше для выполнения всех условий, необходимых для одобрения присоединения к альянсу.

До этого, 4 июня, Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

1 июня кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Известиями» отметил, что у Турции нет больших оснований принципиально выступать против Швеции в НАТО.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен также выражал уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе в июле.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.