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Столтенберг заявил о выполнении Швецией всех обязательств для вступления в НАТО
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Столтенберг заявил о выполнении Швецией всех обязательств для вступления в НАТО

Генсек Столтенберг заявил, что Швеция выполнила условия Турции и может вступить в НАТО
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Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow
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Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле 4 июня по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Столтенберг сообщил, что в ответ на опасения Анкары в области безопасности Стокгольм проложил «конкретные и существенные шаги». Он напомнил о новых поправках в Конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана (РПК).

Генсек отметил, что для этого Швеции пришлось изменить некоторые законы.

«Важное законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Поэтому Швеция выполнила свои обязательства», — подчеркнул Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте альянса.

Генеральный секретарь организации также заявил, что проходящие в Швеции демонстрации против НАТО и Турции преследуют цель остановить присоединение к альянсу. Демонстранты, по мнению Столтенберга, хотят прекратить сотрудничество между Швецией и Турцией в борьбе с терроризмом и ослабить НАТО.

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Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Говоря о Турции, он заявил, что страна имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии. Вступление Хельсинки в блок состоялось 4 апреля. При этом на фоне таких заявлений в городе Гетеборге в Швеции местные жители выходили в апреле на акцию против вступления страны в НАТО.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

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