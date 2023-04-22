Жители Швеции вышли на митинг против вступления страны в НАТО

В городе Гетеборге в Швеции в субботу, 22 апреля, местные жители вышли на акцию против вступления страны в НАТО, пишет газета Göteborgs-Posten.

«Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода союзов оставалась», — приводит издание слова одного из организаторов Гетеборгского комитета мира Гуннеля Берге, который присутствовал на демонстрации на площади Густава II Адольфа.

По информации шведского МВД, в акции приняли участие от 2 тыс. до 2,5 тыс. человек.

Также манифестанты выразили протест в отношении проведения военных учений «Аврора-23».

7 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Говоря о Турции, он заявил, что страна имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии. Вступление Хельсинки в блок состоялось 4 апреля.

Турция и Венгрия отказывают Швеции в одобрении заявки. При этом в Будапеште заявляют о плохих отношениях со Стокгольмом и его вмешательстве во внутренние дела страны.

5 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об обсуждении с Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО. С его слов, турецкая сторона объяснила, какие шаги должен предпринять Стокгольм, чтобы Анкара одобрила его заявку на вступление в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.