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Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen
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Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews. Стенограмма беседы опубликована на сайте госдепартамента.

«Я ожидаю, что в Вильнюсском саммите, саммите лидеров НАТО, который состоится в июле, Швеция и Финляндия примут участие в качестве двух новых членов НАТО», — заявил госсекретарь.

Несмотря на то что Турция и Венгрия пока не ратифицировали заявку шведов на вступление в альянс, политик уверен, что ситуация изменится в ближайшее время.

«У Турции есть законные интересы, она напрямую работала как с Финляндией, так и со Швецией, чтобы попытаться решить некоторые из этих вопросов и проблем. Я думаю, вы видели, как успех этого процесса проявился в присоединении Финляндии к НАТО», — высказался Блинкен.

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Ранее, 4 апреля, Финляндия, вместе с которой Швеция подавала заявку на вступление, официально стала 31-м членом НАТО. А Швеции в одобрении заявки отказали Турция и Венгрия.

5 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об обсуждении с государственным секретарем США Энтони Блинкеном процесса вступления Швеции в НАТО. По его словам, турецкая сторона объяснила, какие шаги должен предпринять Стокгольм, чтобы Анкара одобрила его заявку на вступление в альянс.

Днем ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конце апреля полетит в Швецию для обсуждения деталей ее вступления в НАТО.

Столтенберг сказал, что Швеция полностью выполнила свои обязательства для вступления в НАТО, на пути страны в альянс не должно быть препятствий. С его слов, военный блок поддерживает контакт с турецкой стороной для ускорения вступления Швеции в НАТО. Финский президент Саули Ниинистё дал обещание приложить все усилия для скорейшего приема Швеции.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года.

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