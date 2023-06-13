Bloomberg усомнилось в одобрении Турцией заявки Швеции на вступление в НАТО 14 июня

Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс на предстоящих консультациях по этому вопросу, назначенных на 14 июня. Об этом во вторник, 13 июня, написало агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Турция вряд ли даст понять, что готова одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, когда обе стороны встретятся на этой неделе, несмотря на надежды скандинавской страны на недавно введенный строгий закон о борьбе с терроризмом», — отмечается в статье.

Авторы материала указывают на то, что Анкара по-прежнему хочет, чтобы Швеция сделала больше для выполнения всех условий, необходимых для одобрения присоединения к альянсу. Как подчеркнули источники агентства, знакомые с этим вопросом, полное соблюдение Швецией соглашения является ключевым для продвижения процесса расширения.

«Турция заявляет, что Швеция должна полностью реализовать свой новый закон о борьбе с терроризмом, вступивший в силу 1 июня, чтобы предотвратить или разогнать там антитурецкие протесты», — говорится в статье.

Швеция, в свою очередь, утверждает, что, приняв новый закон о терроризме, она выполнила все свои обязательства по соглашению, и заявляет, что у нее есть взаимный интерес с Турцией в более тесной координации усилий по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, отметили авторы.

Ранее, 4 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана. Однако Анкара выразила недовольство тем, что власти Швеции разрешили 4 июня представителям организации, которую в Турции считают террористической, провести митинг в Стокгольме.

1 июня кандидат политических наук Станислав Бышок в беседе с «Известиями» отметил, что у Турции нет больших оснований принципиально выступать против Швеции в НАТО.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.