Политолог оценил перспективы вступления Швеции в НАТО

Трудно представить, что должно случиться, чтобы Швеция не стала членом НАТО или по крайней мере не получила от альянса гарантии безопасности. Об этом 1 июня «Известиям» заявил политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию в ближайшее время, чтобы обсудить членство Швеции.

По мнению политолога, позиция Турции по вступлению Швеции в НАТО напоминает позицию Венгрии по расширению антироссийских экономических санкций Евросоюза.

«С одной стороны, говорят, что «нет, мы подождем, мы должны убедиться в том, что наши собственные интересы не страдают из-за текущей ситуации», но через какое-то время все-таки соглашаются с определенными условиями. Венгрия соглашается на расширение санкций, а Турция очевидным образом в течение какой-то перспективы согласится на вступление Швеции в НАТО при соблюдении турецких интересов, которые лежат в антитеррористической сфере. Значительная часть турецких оппозиционеров имеет политическое убежище в Швеции, и для Швеции эти люди являются политическими беженцами, а для Турции многие эти люди являются террористами», — сказал он.

Говорить о том, что Швеция останется за бортом поддержки НАТО, не приходится, подчеркнул Бышок.

«Даже если мы предположим, что Швеция не станет членом НАТО сегодня или завтра, или в течение этого года, это не значит, что Швеция будет обделена общей системой безопасности. Нужно понимать, что вовсе не обязательно быть членом НАТО, чтобы быть партнером НАТО. Не нужно сильно упираться в конкретные формулировки. Как НАТО может расширяться без расширения военной инфраструктуры, так и НАТО может оставаться в пределах своих границ, но при этом участвовать в вооруженных конфликтах или в защите на территориях, которые не являются членами НАТО», — заявил эксперт.

Собеседник «Известий» также отметил, что у Турции нет больших оснований принципиально выступать против Швеции в НАТО.

«Если мы говорим про оборонный альянс, который всё больше укрепляется за последние полтора года, учитывая общую угрозу, которую они видят в России, здесь очевидным образом западным странам, которые даже имели долгую историю нейтральности, как Швеция или Финляндия, в новой расстановке сил не остается другого выбора, кроме как присоединиться к альянсу. Соответственно, у альянса не остается другого выбора, кроме как принять эти страны после того, как на это согласится Турция», — заключил Бышок.

В настоящее время идет дискуссия о вхождении Швеции в НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе 11–12 июля. Он также отметил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.

Однако на фоне подобных сообщений в городе Гетеборге в Швеции местные жители выходили в апреле на акцию против вступления страны в НАТО.