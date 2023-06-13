Мантуров отметил преимущество ПВО России перед конкурентами

На сегодняшний день только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Об этом рассказал 13 июня вице-премьер правительства РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в преддверии открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что российская боевая авиация — самолеты и вертолеты — это та сфера, в которой Россия превосходит своих конкурентов как по качественному, так и по количественному показателю, отмечает «Газета.Ru».

«Как и в целом по большинству направлений продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК): достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — цитирует вице-премьера «РИА Новости».

На вооружении в Вооруженных силах (ВС) РФ находятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, системы С-350 «Витязь», комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и «Панцирь-С».

Ранее, 10 июня, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2».

За день до этого стало известно, что система ПВО Восточного военного округа (ВВО) ВС России впервые сбила летящую крылатую ракету большой дальности Storm Shadow британского производства в зоне СВО. Опознать воздушного диверсанта зенитчики сумели на рассвете. Для ПВО ВВО это одна из первых уничтоженных целей такого типа.

11 июня Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. Он обратил внимание, что Минпромторг и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) наращивают производство военной продукции, в том числе по поручению замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

В свою очередь Медведев 23 марта отметил, что американская реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS является вполне достойным оружием, но у России есть не худшие виды вооружения, которые имеют такую же точность и даже лучшую глубину поражения. В частности, указал политик, очень высокую эффективность поражения целей показывают управляемые боеприпасы «Краснополь». Как добавил зампред Совбеза РФ, сейчас в мире идет война высокоточного оружия, включая ракеты и снаряды.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.