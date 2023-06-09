ПВО ВВО впервые сбила британскую ракету Storm Shadow в зоне СВО

Система противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) Вооруженных сил (ВС) России впервые сбила летящую крылатую ракету большой дальности Storm Shadow британского производства в зоне СВО. Работу зенитчиков во время боевых действий показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Опознать воздушного диверсанта зенитчики сумели на рассвете. Для ПВО ВВО это одна из первых уничтоженных целей такого типа.

Крылатая ракета Storm Shadow может лететь на экстремально низкой высоте на уровне десятиэтажного дома, однако российские зенитчики уже приноровились и к этой воздушной угрозе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Главное правильно выбрать позицию.

«Она летела на высоте не больше 120 м, и огибание местности — это тоже немаловажный фактор, потому что она огибает и деревья, и холмы, то есть у нее закладывается полетное задание. Плюс по мере ее приближения ставятся активные помехи. Это должна быть возвышенность, не низменность ни в коем случае. Напротив антенны не должно располагаться никаких предметов, а именно это деревья, какие-то постройки», — рассказал командир батареи с позывным «Чип».

Для защиты от прорывов диверсантов южнодонецких рубежей используется переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». Стрелок-зенитчик с позывным «Волк» показал работу ПЗРК.

«Начинает мигать лампочка зеленого сперва и тут происходят в ухо гудки с динамика. Сперва мелкие такие, прекращенные, а потом, когда поймаешь цель, протяжный гудок идет и лампочка загорается целиком зеленым цветом. Всё, цель поймал», — рассказал он.

В своих безуспешных попытках контрнаступления на южнодонецком фронте украинская армия продолжает бросать в бой все имеющиеся ресурсы — РСЗО (реактивная система залпового огня), крылатые ракеты, множество беспилотников-разведчиков.

«Впрочем все старания подобраться как можно ближе к нашим подразделениям заканчиваются одинаково — только что в небе сработала ПВО. Вычислить подверженного врага можно будет разве что по разлетевшимся обломкам», — резюмировал Ольков.

Ранее, 8 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры работы казачьего батальона «Терек», который отразил атаки ВСУ под Соледаром.

В этот же день командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил, что при отражении наступления ВСУ было уничтожено три танка Leopard. Он также уточнил, что общие потери ВСУ составили до 350 человек личного состава, более 30 танков и более 10 боевых машин пехоты.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области.

Ранее, 6 июня, Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта. Он указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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