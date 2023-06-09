Казачий батальон «Терек» отразил атаки ВСУ под Соледаром

«Реактивщики» казачьего батальона «Терек» достигли огневой позиции под Соледаром и сразу же приступили к работе, отбивая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент «Известий» Денис Кулага показал кадры работы казачьего батальона «Терек» в четверг, 8 июня.

«Это абсолютно по-разному бывает, можно выставиться и потом ожидать уточнения и так далее. После залпа опять же корректировка и перемещение опять. Понятно, что с одной огневой позиции мы не работаем», — рассказал военный.

В Соледаре звуки боевых действий не смолкают, передает корреспондент. Предприятия по типу солевых шахт находятся под постоянным ударом противника.

«Здесь же мы можем обнаружить разбитые машины ВСУ. Ну, и, соответственно, там уже, дальше за периметром, идет отражение атак со стороны украинских формирований», — сказал он.

На этой территории бывших позиций ВСУ осталось большое количество брошенных боеприпасов, «в основном это выстрелы от РПГ (ручной противотанковый гранатомет. — Ред.)».

«Там их несколько, а вот тут целая россыпь. Некоторые даже из упаковки достать не успели», — добавил Кулага.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ в ночь на четверг пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области.

Накануне, 7 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал обстановку на фронте на соледарском направлении. Российская артиллерия выстраивает мощный огневой заслон по всей линии фронта. Как отметил один из российских бойцов, ВСУ несут большие потери, в том числе и в бронетехнике.

Ранее, 6 июня, Шойгу заявил, что украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта. Он указал на сорванные попытки наступления, «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».