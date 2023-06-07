Военкор «Известий» показал обстановку на фронте на соледарском направлении

Последние несколько дней Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают серьезное давление на соледарском направлении. Обстановку на фронте показывает корреспондент «Известий» Денис Кулага в среду, 7 июня.

«На соледарском направлении наша артиллерия выстраивает мощный огневой заслон по всей линии фронта. Там, где только появляются ВСУ, там, где есть хоть намек на какое-то контрнаступление, тут же подключаются наши гаубицы», — рассказал журналист.

Как отметил один из российских бойцов, ВСУ несут большие потери, в том числе и в бронетехнике.

Ранее в этот же день подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские военные успешно отбивают попытки подразделений ВСУ атаковать на луганском направлении. По его словам, противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера, однако существенных успехов не достигает и вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

Также в среду сообщалось, что группировка войск «Запад» за последние сутки уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении. Отмечалось, что в ходе боев на данном направлении в районе урочища Ревучее артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» уничтожили орудие противника Д-20 огнем из гаубицы «Мста-С», а также в районе населенного пункта Стельмаховка российские военнослужащие спецназначения с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили украинское артиллерийское орудие 2С9 «Нона».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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