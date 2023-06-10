ПВО в Крыму сбила две украинские баллистические ракеты

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2». Об этом в субботу, 10 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В результате атаки жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов также призвал местных жителей соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее, 4 июня, Аксенов сообщил, что пять украинских БПЛА было сбито и еще четыре посажено за ночь в Крыму. В Джанкое из-за падения одного беспилотника повреждены остекление трех частных домов и два автомобиля. В результате ночной атаки никто не пострадал.

До этого, в ночь на 25 мая, российские военные ликвидировали шесть БПЛА в разных районах Крыма. Они были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.