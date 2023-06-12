Кириенко сообщил об обстреле ВСУ мест эвакуации людей из затопленных зон

Вооруженные силы Украины ведут огонь по местам размещения людей, эвакуированных из затопленных после подрыва Каховской ГЭС районов. Об этом 12 июня рассказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — указал он.

Замглавы администрации президента уточнил, что в местах, по которым наносятся удары, нет военных и не размещают военную технику. По словам Кириенко, целью обстрелов становится именно мирное население.

Ранее 12 июня стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по затопленным районам левого берега Днепра около 70 снарядов. Обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Каховка.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.