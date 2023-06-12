Реклама
Прямой эфир
Спорт
Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года
Мир
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Общество
Военные ВС РФ доставили гумпомощь пострадавшим от прорыва Каховской ГЭС
Общество
Путин поздравил россиян с Днем России
Экономика
Транспортировку газа по «Турецкому потоку» возобновили после плановых работ
Мир
Премьер Индии призвал страны G20 увеличить инвестиции в цели устойчивого развития
Общество
В России за сутки ликвидировали 82 лесных пожара
Происшествия
Боевики ВСУ выпустили около 70 снарядов по затопленным районам Херсонской области
Общество
В Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре
Мир
В Японии напомнили о «ядерном зонтике» Китая над Украиной
Общество
Пасечник заявил о получении ЛНР новой жизни в составе России
Мир
SIPRI сообщил о наращивании стратегического потенциала ядерными державами
Сюжет:

Кириенко сообщил об обстреле ВСУ мест эвакуации людей из затопленных зон

0
Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины ведут огонь по местам размещения людей, эвакуированных из затопленных после подрыва Каховской ГЭС районов. Об этом 12 июня рассказал журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации», — указал он.

В воде плавающие: власти пытаются предупредить эпидемии из-за прорыва ГЭС
В Херсонской области принимают меры против распространения дизентерии, холеры и гепатита А

Замглавы администрации президента уточнил, что в местах, по которым наносятся удары, нет военных и не размещают военную технику. По словам Кириенко, целью обстрелов становится именно мирное население.

Ранее 12 июня стало известно, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по затопленным районам левого берега Днепра около 70 снарядов. Обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Каховка.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023