Боевики ВСУ выпустили около 70 снарядов по затопленным районам Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел Херсонской области, часть которой оказалась затоплена в результате теракта на Каховской ГЭС. По левобережной территории региона за сутки выпустили около 70 снарядов, рассказал 12 июня журналистам представитель экстренных служб региона.

За воскресенье, 11 июня, обстрелу подверглись населенные пункты Кардашинка, Крынки, Алешки, Песчановка, Васильевка. По ним совершили 47 ударов из ствольной артиллерии.

А в ночь на 12 июня обстрелы продолжились — по Новой Каховке, Кардашинке, Старой Збурьевке, Каховке выпустили еще 26 снарядов.

Информация о жертвах среди населения и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавляет «Интерфакс».

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщал, что предварительный ущерб оценивается в 11,5 млрд рублей. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить жителям региона всю необходимую помощь, в частности, касающуюся восстановления поврежденного жилья.