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Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости
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Армейская авиация группировки войск «Центр» нанесла удар по БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Об этом в понедельник, 12 июня, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск «Центр» противник понес значительные потери в личном составе и технике», — рассказал он.

Офицер сообщил, что в результате контрбатарейной борьбы артиллеристы армии России уничтожили гаубицу Д-30 противника, а также три позиции 120-миллиметровых минометов. Кроме того, был уничтожен автомобиль, подвозивший боеприпасы украинским военным.

Савчук добавил, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск уничтожил реактивные снаряды вражеского РСЗО HIMARS и БПЛА «Лелека-100». Он заключил, что экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ.

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Накануне сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать сразу по трем направлениям на линии фронта в Запорожской области. По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, атаки зафиксированы, в частности, южнее города Орехова в направлении Токмака.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июня рассказал о том, что ВС РФ поразили пункт управления противника в районе Орехова. Также были ликвидированы позиции ВСУ в районах Рай-Александровки, Предтечино ДНР и Малой Токмачки Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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