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Западу предрекли великую расплату в виде нового многополярного мира

NI: Запад столкнется с великой расплатой и новым многополярным миром
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Фото: Global Look Press/Jürgen Fromme
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Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата». Об этом он написал в статье для The National Interest.

Он отметил, что в настоящее время формируются «предпосылки для великой расплаты» западных стран.

«Она бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии», — считает он.

Наир считает, что сложившаяся ситуация обусловлена пятью ключевыми тенденциями, из-за которых Запад вынужден приспосабливаться к многополярному будущему. Среди них он перечислил пересмотр истории, переоценку мирового порядка, разоблачение миротворчества Запада, свержение его финансовой надстройки и потерю доверия к зарубежным изданиям.

По словам автора статьи, коллективный Запад живет в созданном ими пузыре «отрицания реальности», однако им пора осознать, что мир уже не такой, каким он был после окончания холодной войны.

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности. <…> Иначе мир станет еще опаснее, а авторитет и влияние Запада ослабнут еще больше», — подытожил Ниар.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
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Ранее, 8 июня, председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли сказал, что США, Россия и КНР являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире.

23 мая президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира. Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО».

До этого, 29 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также указывал на тот факт, что в настоящее время движение к глобальной многополярности стало геополитической реальностью. Так, новые мировые центры в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке добиваются «впечатляющих успехов в различных областях».

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