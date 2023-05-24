Додик назвал Россию одной из опор нового многополярного мира

Президент Республики Сербской Милорад Додик 23 мая заявил, что Россия станет одной из опор нового многополярного мира.

Он отметил, что мир больше не однополярен. При этом, по его словам, существует Россия, которая «не хочет, чтобы ею управляли, разделяли ее, чтобы с ней сделали то же, что и с бывшей Югославией, чтобы ее бомбардировала НАТО».

«Россия будет одной из основных опор нового мира, который, я верю, будет миром без войны, миром сотрудничества, стабильности и прогресса в общем, а не миром конфликтов и доминирования», — заявил Додик в интервью телеканалу РТРС.

Также он сказал, что Республика Сербская хочет делать на своем уровне то же, что делает Россия на глобальном уровне. Додик подчеркнул, что республика «не имеет права быть на стороне тех, кто создает антироссийскую эйфорию».

Ранее в этот день Додик сообщил, что Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России из-за позиции Республики Сербской.

Также 23 мая Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

22 мая Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.