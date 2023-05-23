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Путин поблагодарил Додика за нейтральную позицию Республики Сербской по Украине

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле 23 мая поблагодарил президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика за нейтральную позицию по Украине.

«Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению», — отметил глава российского государства.

В свою очередь Додик заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине. РС не разделяет «истерический» подход Запада по ситуации с украинским конфликтом.

Путин также добавил, что отношения между РФ и Республикой Сербской развиваются успешно: товарооборот небольшой, однако тенденция хорошая — рост составил 57%.

Вместе с тем российский лидер отметил, что надеется на сотрудничество РС с крупными российскими компаниями по различным направлениям — для этого также есть соответствующие инструменты.

Республика Сербская не вводит санкции против Москвы, вопреки популярному западному курсу в Европе. Эта республика — территориальное образование в составе государства Босния и Герцеговина на юго-востоке Европы.

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Днем ранее Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

В ходе сегодняшней встречи Додик намерен обсудить с президентом России цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ. Как ранее 22 мая сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать покупку российского газа в рублях.

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