Додик заявил о влиянии Республики Сербской на отказ БиГ от санкций против России

Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России из-за позиции Республики Сербской. Об этом 23 мая заявил ее президент Миролад Додик.

«Проблемы, связанные с санкциями, президент России Владимир Путин очень хорошо понимает. Понимает, что благодаря Республике Сербской Босния и Герцеговина формально не приняла юридическое решение о введении санкций в отношении Москвы», — сказал он телеканалу РТРС.

Республика Сербская является территориальным образованием в составе государства Босния и Герцеговина на юго-востоке Европы. Она не вводит санкции против Москвы, вопреки популярному западному курсу в Европе.

Ранее в этот день Путин в ходе встречи в Кремле 23 мая поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

22 мая Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

В ходе сегодняшней встречи Додик намерен обсудить с президентом России цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ. Как ранее 22 мая сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович, энтитет готов оплачивать покупку российского газа в рублях.