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Президент Республики Сербской призвал уважать и понимать Россию

Президент Республики Сербской Додик: необходимо уважать Россию и понимать ее роль в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил 22 мая о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее.

«Россию надо уважать. Понимать ее роль в мире и уважать», — сказал он в эфире НТВ.

По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту Владимиру Путину закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

«Русские неоправданно долго, годами давали дешевый газ Европе, той же Германии, укрепляя их экономику», — сказал политик.

Также Додик упомянул поставки западных вооружений Украине. Если год назад немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о намерении поставлять Киеву только каски, то сейчас Украина получает танки Leopard.

«Почему мы теперь должны верить в их благие намерения?» — задался он вопросом.

Западные страны не защищали жителей Сирии, Ливии и Югославии, поэтому их политика двулична и «не может длиться долго», заключил политик.

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Додик планирует 23 мая посетить Москву и может обсудить с президентом России цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ. Как ранее 22 мая сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович, Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать покупку российского газа в рублях.

В сентябре 2022 года Додик заявлял, что все совместные с Россией проекты, в том числе в газовой сфере, будут продолжены, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть», которая уже имеет там нефтеперерабатывающий завод.

В марте 2022 года Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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