В Республике Сербской заявили о готовности оплачивать российский газ в рублях

Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова оплачивать покупки российского газа в рублях. Об этом 22 мая сообщил глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович

Перович отметил, что компания «Газпром» каждый год продлевает основной договор по поставкам газа и Республика Сербская таким образом «получает рыночную цену, но по старой формуле».

«Мы готовы платить в рублях. Это технический вопрос. Конечно, сегодня мы испытываем трудности с оплатой, потому что трансферты через корреспондентские банки задерживаются», — цитирует главу представительства Республики Сербской «РИА Новости».

Он также добавил, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который планирует 23 мая посетить Москву, может обсудить с президентом России Владимиром Путиным цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ.

Ранее, в сентябре 2022 года, Додик заявлял, что все совместные с Россией проекты, в том числе в газовой сфере, будут продолжены, включая газ и строительство газопровода и теплоэлектростанций в Республике Сербской в сотрудничестве с компанией «Зарубежнефть», которая уже имеет там нефтеперерабатывающий завод.

Тогда же «Газпром» сообщил, что будет продолжать поставки газа в Республику Сербскую в необходимых объемах по ценам действующего контракта без корректировок по текущей конъюнктуре рынка.

В июне прошлого года Додик в ходе переговоров с Путиным подчеркнул, что российским энергоресурсам нет альтернатив. Тогда же стало известно, что он договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером сохранить цены на газ для Республики Сербской и обсудил строительство газопровода «Балканский поток».

В марте 2022 года Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.