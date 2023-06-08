Американский генерал Милли заявил о формировании трех сверхдержав мира

США, Россия и КНР являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире. Об этом в четверг, 8 июня, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии вручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.

«Во времена холодной войны было две великие державы. После разрушения Берлинской стены был период <...> когда Соединенные Штаты оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал он.

Милли считает, что и другие государства начинают занимать ведущие позиции в своем регионе, открыто упоминая об амбициях на лидерство в мире.



Генерал уверен, что Китай готовится к конфронтации не только с Соединенными Штатами, но даже с соседними странами. По его мнению, Пекин намерен в ближайшее десятилетие стать гегемоном в Азии, и нарастить свой военный потенциал, превзойдя США к середине века.

Ранее, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о несогласии стран мира с позицией США о своей праведности. Экс-госсекретарь отметил, что такой взгляд США на самих себя не находит понимания у других государств, включая Китай. Он видит в этом глубокую разницу между странами.



13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.



3 апреля Global Times написала, что внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ стало ударом под дых для гегемонии США, особенно на фоне глобальных политических изменений.

Также обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post отметил, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти свидетельствует о том, что США больше не обладают контролем ни над Персидским заливом, ни над рынком нефти. По его словам, эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.



20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

7 марта профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса незаменимой державы. При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.