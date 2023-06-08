Реклама
Прямой эфир
Общество
В РФ откроют второй воздушный коридор для полетов на юг
Мир
Военные РФ обеспечили выход 11 беженцев из оккупированной США зоны в САР
Мир
Байден заявил о подготовке контрнаступления ВСУ коллективным Западом
Общество
Комитет ГД одобрил законопроект о поэтапном повышении призывного возраста
Экономика
Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом
Общество
СК намерен расследовать обстрел Киевом пункта эвакуации граждан в Голой Пристани
Мир
МИД указал на поддержку Румынией киевского режима в связи с высылкой дипломатов
Экономика
Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
Мир
WP заявила о начале контрнаступления ВСУ
Экономика
Экономист объяснила техническую рецессию в еврозоне
Мир
Посол РФ назвал решение Румынии сократить штат посольства России «указкой» НАТО
Мир
Шольц выразил Макрону соболезнования в связи с нападением на детей во Франции

Американский генерал Милли заявил о формировании трех сверхдержав мира

Американский генерал Милли назвал США, КНР и Россию сверхдержавами многополярного мира
0
Фото: Global Look Press/ IMAGO/Lukas Balandis
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, Россия и КНР являются сверхдержавами в формирующемся многополярном мире. Об этом в четверг, 8 июня, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии вручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.

«Во времена холодной войны было две великие державы. После разрушения Берлинской стены был период <...> когда Соединенные Штаты оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем», — сказал он.

Милли считает, что и другие государства начинают занимать ведущие позиции в своем регионе, открыто упоминая об амбициях на лидерство в мире.

Генерал уверен, что Китай готовится к конфронтации не только с Соединенными Штатами, но даже с соседними странами. По его мнению, Пекин намерен в ближайшее десятилетие стать гегемоном в Азии, и нарастить свой военный потенциал, превзойдя США к середине века.

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй — о взглядах Пекина на украинский кризис, формуле отношений с Москвой и автомобилях на российском рынке

Ранее, 27 мая, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о несогласии стран мира с позицией США о своей праведности. Экс-госсекретарь отметил, что такой взгляд США на самих себя не находит понимания у других государств, включая Китай. Он видит в этом глубокую разницу между странами.

13 апреля китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

3 апреля Global Times написала, что внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ стало ударом под дых для гегемонии США, особенно на фоне глобальных политических изменений.

Также обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post отметил, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти свидетельствует о том, что США больше не обладают контролем ни над Персидским заливом, ни над рынком нефти. По его словам, эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

7 марта профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса незаменимой державы. При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023